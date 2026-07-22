Φωτιά κοντά στα διόδια στις Αφίδνες
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στα διόδια των Αφιδνών στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία.
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στα διόδια των Αφιδνών στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία.
- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα και επιχειρεί με ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.
- Το μέτωπο της φωτιάς περιορίστηκε γρήγορα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της.
- Ένα ελικόπτερο επιχειρεί από αέρος για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.
Πυρκαγιά ξέσπασε στις Αφίδνες κοντά στα διόδια, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει άμεσα στο σημείο και να επιχειρεί με ισχυρή δύναμη καταφέρνοντας να περιορίσει άμεσα το μέτωπο.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, πριν προλάβει να επεκταθεί στο δάσος. Στο σημείο επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο για να περιορίσει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.
Η φωτιά ξέσπασε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμία κοντά στα διόδια, στο ρεύμα προς Λαμία.
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