Τα τελευταία λόγια του Ozzy Osbourne στη σύζυγό του: «Φίλησέ με, αγκάλιασέ με σφιχτά»

Η Σάρον Όσμπορν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τις τελευταίες στιγμές του Όζι Όσμπορν και τα λόγια που της είπε, περιγράφοντας με συγκινητικές λεπτομέρειες τη νύχτα πριν από τον θάνατό του.​

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Πιρς Μόργκαν Uncensored, η Σάρον ανέφερε ότι ο Όζι, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ξυπνούσε επανειλημμένα μέσα στη νύχτα στο σπίτι τους στο Μπακινγκχαμσάιρ. Λίγο πριν ξημερώσει, γύρω στις 4:30, την ξύπνησε και της ζήτησε να τον φιλήσει και να τον αγκαλιάσει σφιχτά, λόγια που εκείνη χαρακτήρισε ως τα τελευταία του προς την ίδια.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, ο θρυλικός μουσικός κατέβηκε στο γυμναστήριο του σπιτιού για να γυμναστεί, παρά την εύθραυστη κατάσταση της υγείας του. Λίγο αργότερα η Σάρον άκουσε φωνές, έτρεξε στο γυμναστήριο και βρήκε τον Όζι στο πάτωμα.

H Σάρον Όσμπορν κατά την διάρκεια της συνέντευξής της

Ο Όζι μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όμως, όπως περιέγραψε η Σάρον, είχε ήδη καταλάβει ότι είχε φύγει, παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης. Ο επίσημος ιατρικός λόγος θανάτου αποδόθηκε σε καρδιακή προσβολή και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, έπειτα από μια μακρά περίοδο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Η Σάρον αποκάλυψε ακόμη ότι οι γιατροί τον είχαν προειδοποιήσει πως το τελευταίο του live στο Μπέρμιγχαμ ενέπνεε σοβαρές ανησυχίες για την υγεία του. Ωστόσο, ο Όζι επέμεινε να εμφανιστεί στη σκηνή, θέλοντας, όπως είπε, να ευχαριστήσει για τελευταία φορά τους θαυμαστές του.​

