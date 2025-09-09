Ozzy Osbourne: «Μπορείς να μου βρεις τη Σάρον; Θέλω να φύγω από εδώ τώρα»

Την τελευταία φορά που μίλησε με τον Ozzy Osbourne μοιράστηκε με το κοινό ο κιθαρίστας Tom Morello που ήταν ο γενικός «επιτελάρχης» της τελευταίας συναυλίας των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.

«Ημασταν στο πάρτι μετά τη συναυλία, όλα είχαν τελειώσει και μπορούσαμε πλέον να ηρεμήσουμε. Εγώ έπαιζα φλιπεράκι με το γιο μου μέχρι που κάποια στιγμή νιώθω κάποιος να με χτυπάει ελαφριά στους ώμους. Γυρνάω και ήταν ο γιος του Ozzy, Τζακ και μου είπε ότι ο πατέρας του ήθελε κάτι να μου πει», τόνισε ο Tom Morello και συνέχισε: «Και μόνο το γεγονός ότι ο Ozzy ήρθε στο πάρτι μετά τη συναυλία ήταν τρελό. Έτσι όμως είχα την ευκαιρία να τον φιλήσω και να του πω πόσο ευγνώμων είμαι για τη μουσική που μας χάρισε», σημείωσε ο σπουδαίος κιθαρίστας.

Δείτε το βίντεο (η δήλωση στο 7.20):

Όταν τελικά τον πλησίασε, ο Ozzy του είπε: «Να σου πω, μπορείς να μου βρεις την Σάρον; Θέλω μα φύγω από εδώ μέσα τώρα», μοιράστηκε ο Tom Morello κάνοντας τους παρουσιαστές της εκπομπής που μιλούσε να λυθούν στα γέλια. «Ηταν το τέλειο τελείωμα της ημέρας», είπε ο κιθαρίστας ο οποίος έχει ονομάσει τον πρωτότοκο γιο του, Rhoads, από το όνομα του θρυλικού κιθαρίστα του Ozzy, Randy Rhoads. «Δεν χρωστάω μόνο σε μουσικό και καλλιτεχνικό επίπεδο στους Black Sabbath και στον Ozzy αλλά και σε προσωπικό. Όταν ο Ozzy και η Σάρον μου ζήτησαν να είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της συναυλίας των Black Sabbath, πήρα πολύ στα σοβαρά τα καθήκοντά μου. Στόχος ήταν να κάνουμε εκείνη τη μέρα τη μεγαλύτερη όλων των εποχών για το heavy metal και νομίζω τα καταφέραμε», τόνισε.