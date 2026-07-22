Διορισμοί 5.487 εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026 – 27

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Διορισμοί 5.487 εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026 – 27
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 5.487 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για το επόμενο σχολικό έτος.
  • Οι διορισμοί κατανέμονται σε 2.403 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και 910 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.
  • Προβλέπονται 92 διορισμοί εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Στην Ειδική Αγωγή θα διοριστούν 309 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 1.303 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Θα γίνουν 470 διορισμοί μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.
Snapshot powered by AI

Τον αριθμό των διορισμών και τελική κατανομή εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-27, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν 5.487 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικου Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των διορισμών μόνιμου προσωπικού έχει ως εξής:

  • Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403
  • Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910
  • Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92
  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309
  • Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303
  • Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470

Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr .

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27ΦΑΡΜΑΚΟ

Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου σε θέματα αξιολόγησης και κανονιστικής συμμόρφωσης των φαρμάκων

15:26NEWSBOMB

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στα διόδια Αφιδνών

15:26LIFESTYLE

Samuel Onuha: Αυτός είναι ο influencer που φωτογραφήθηκε γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Καραμανλή στη Μύκονο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Aγρίνιο: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ανω Κεράσοβο

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρή βλάβη στην Αμμουδάρα - Έσπασε ο κεντρικός αγωγός του αποχετευτικού δικτύου

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε Κολωνάκι, Άλιμο και Αργυρούπολη - Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Φονική καταιγίδα με 13 νεκρούς - Πάνω από 60.000 άνθρωποι αποκλεισμένοι

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Νεκρός στο διαμέρισμά του βρέθηκε ένας από τους συνεργάτες του Τζέφρι Έπσταϊν

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο βενζινάδικο- Άνοιξαν οι δρόμοι

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου - Εξαφανισμένο το κινητό του

14:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για περισσότερη δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η νέα κυβέρνηση δεσμεύεται για πλαφόν 2 λιρών στο κόστος των εισιτηρίων λεωφορείου

14:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Μαίρη Λίντα τραγούδησε με την Άννα Βίσση στο Rex - Η τελευταία μεγάλη εμφάνισή της - Βίντεο

14:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Διορισμοί 5.487 εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026 – 27

14:29WHAT THE FACT

Η Ιαπωνία δημιούργησε το πρώτο «ψυγείο για ανθρώπους» – Δροσίζει ολόκληρο το σώμα μέσα σε λίγα λεπτά

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στα διόδια στις Αφίδνες

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Θα βγεις κερδισμένη από την εφορία, αν δηλώσεις τα κοσμήματα και τα χρήματα που έχεις στο σπίτι» - Πώς «λογιστής» εξαπάτησε 80χρονη

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Φέρνουμε τον πόλεμο πίσω στη Ρωσία» – Νέα ουκρανικά πλήγματα σε υποδομές και στον «σκιώδη στόλο»

14:23LIFESTYLE

«Όταν θέλετε να θυμάστε τον Όζι δυναμώστε τη μουσική όσο πιο πολύ μπορείτε» καλεί τους θαυμαστές η Σάρον Όζμπορν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Θυρωρός: «Δεν μπήκα πιο μέσα, τον είδα ξαπλωμένο, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και τα κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου - Εξαφανισμένο το κινητό του

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου αγάλματος της Παναγίας στην Ευρώπη

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Νεκρός στο διαμέρισμά του βρέθηκε ένας από τους συνεργάτες του Τζέφρι Έπσταϊν

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός 65χρονος γιατρός - Πέθανε ενώ έβγαινε από την θάλασσα

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

13:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η παρεξήγηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα που δεν λύθηκε ποτέ - Τι είχαν πει δημόσια ο ένας για τον άλλον

08:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» ο καύσωνας

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόση ζάχαρη έχει το κάθε καλοκαιρινό φρούτο

09:00LIFESTYLE

Zendaya: Γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την «Οδύσσεια» προκάλεσαν αντιδράσεις

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στα διόδια στις Αφίδνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ