Διορισμοί 5.487 εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026 – 27

Snapshot Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 5.487 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για το επόμενο σχολικό έτος.

Οι διορισμοί κατανέμονται σε 2.403 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και 910 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Προβλέπονται 92 διορισμοί εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Ειδική Αγωγή θα διοριστούν 309 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 1.303 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα γίνουν 470 διορισμοί μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. Snapshot powered by AI

Τον αριθμό των διορισμών και τελική κατανομή εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-27, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν 5.487 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικου Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των διορισμών μόνιμου προσωπικού έχει ως εξής:

Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403

Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910

Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470

Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr .