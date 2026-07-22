Διορισμοί 5.487 εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026 – 27
Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας
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- Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 5.487 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για το επόμενο σχολικό έτος.
- Οι διορισμοί κατανέμονται σε 2.403 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και 910 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.
- Προβλέπονται 92 διορισμοί εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Στην Ειδική Αγωγή θα διοριστούν 309 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 1.303 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Θα γίνουν 470 διορισμοί μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.
Τον αριθμό των διορισμών και τελική κατανομή εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-27, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν 5.487 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικου Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.
Αναλυτικότερα, η κατανομή των διορισμών μόνιμου προσωπικού έχει ως εξής:
- Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403
- Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910
- Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92
- Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309
- Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303
- Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470
Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr .
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