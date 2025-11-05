Όζι Όσμπορν: Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο μωσαϊκό από κολοκύθες - Φόρος τιμής στον τραγουδιστή

Ένα τεράστιο και εντυπωσιακό μωσαϊκό από κολοκύθες, αφιερωμένο στον θρυλικό τραγουδιστή των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν, χάρισε στους δημιουργούς του ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο αγρόκτημα Sunnyfields στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας, όπου εκατοντάδες κολοκύθες τοποθετήθηκαν προσεκτικά για να σχηματίσουν την εικόνα του Όσμπορν.

212 τετραγωνικά μέτρα

Το τελικό έργο, που καταλαμβάνει έκταση άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων, αναγνωρίστηκε επίσημα από τον κριτή του βιβλίου των ρεκόρ Γκίνες, Πράβιν Πάτελ, ως το μεγαλύτερο μωσαϊκό από κολοκύθες που έχει καταγραφεί ποτέ, φτάνοντας τα 212 τ.μ., όσο περίπου ένα γήπεδο τένις.

Τα αποκαλυπτήρια του μνημειακού μωσαϊκού, που αποτελεί φόρο τιμής στον «πρίγκιπα του σκότους» ο οποίος απεβίωσε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών, έγιναν σε ειδική τελετή. Εκεί παρευρέθηκαν η σύζυγος του καλλιτέχνη, Σάρον Όσμπορν, και η κόρη του, Κέλι, τιμώντας τον θρύλο της heavy metal.

Στο ίδιο αγρόκτημα, ο κριτής των ρεκόρ Γκίνες επικύρωσε και μία ακόμα επιτυχία: τη ζύγιση της βαρύτερης κολοκύθας που καλλιεργήθηκε από τα δίδυμα αδέλφια Ίαν και Στιούαρτ Πάτον. Το επίτευγμα αυτό έφερε το συγκεκριμένο ρεκόρ για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι το συγκρότημα του Όσμπορν, οι Black Sabbath, κατέχουν ήδη ένα Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση (42 χρόνια και 255 ημέρες) μεταξύ δύο άλμπουμ τους που κατέκτησαν την πρώτη θέση στα βρετανικά charts (μεταξύ του Paranoid του 1970 και του 13 του 2013).

