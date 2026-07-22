Καύσωνας: Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε το κατοικίδιό μας

Snapshot Οι γάτες είναι ευάλωτες στη θερμοπληξία και χρειάζονται προσαρμοσμένες βόλτες σε δροσερές ώρες και σκιασμένα μέρη.

Πρέπει να εξασφαλίζουμε δροσερό νερό, συχνή ενυδάτωση και κατάλληλο αεριζόμενο περιβάλλον για τα κατοικίδια, αποφεύγοντας τη ζέστη του μεσημεριού.

Απαγορεύεται το μόνιμο δέσιμο των ζώων και δεν πρέπει να αφήνουμε τα κατοικίδια μόνα τους σε αυτοκίνητα λόγω κινδύνου θανάτου από υπερθερμία.

Για τα αδέσποτα, καλό είναι να παρέχουμε νερό και σκιά σε δημόσιους χώρους και να συνεργαζόμαστε με φιλοζωικές οργανώσεις σε περιπτώσεις καύσωνα.

Τα συμπτώματα θερμοπληξίας στα κατοικίδια περιλαμβάνουν έντονο λαχάνιασμα, λήθαργο και εμετό, και απαιτείται άμεση ψύξη και επικοινωνία με κτηνίατρο. Snapshot powered by AI

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία μας αλλά και για τους τετράποδους φίλους μας.

Καθώς οι γάτες δεν ιδρώνουν όπως οι άνθρωποι, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη θερμοπληξία για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή όλο το καλοκαίρι αλλά ειδικά τις ημέρες του καύσωνα, ώστε να τα βοηθήσουμε να προστατευτούν. Η σωστή ενημέρωση και η λήψη προληπτικών μέτρων μπορούν να σώσουν ζωές.

Το κατάλληλο ωράριο για τις βόλτες

Η καθημερινή βόλτα πρέπει να προσαρμόζεται πλήρως στις συνθήκες του καύσωνα και να περιορίζεται τις πολύ πρωινές και τις απογευματινές ώρες. Ακόμα και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, πρέπει να προσέχουμε ώστε να περπατάμε από σκιερά μέρη και να μην εκθέτουμε το κατοικίδιό μας στον ήλιο και τη ζεστή άσφαλτο. Ο κανόνας των επτά δευτερολέπτων μπορεί να μας βοηθήσει να ελέγξουμε αν το κατοικίδιό μας αντέχει τις θερμοκρασίες του εδάφους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα ηλικιωμένα σκυλιά που μπορεί να αντιμετωπίζουν καρδιακά προβλήματα. Χρειάζονται μικρές βόλτες μέσα στην ημέρα, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες τους και δεν τα επιβαρύνουν.

Δροσερό περιβάλλον και νερό

Είναι σημαντικό να έχουμε πάντα μαζί μας δροσερό νερό και ένα ειδικό πτυσσόμενο μπολ για συχνά διαλείμματα ενυδάτωσης κατά τη διάρκεια της βόλτας. Παράλληλα, η διατήρηση ενός δροσερού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για τα ζώα που παραμένουν σε εσωτερικούς ή ημιυπαίθριους χώρους. Είναι καλό να αλλάζουμε αρκετές φορές το νερό μέσα στη μέρα έτσι ώστε να είναι δροσερό και μπορούμε να προσθέσουμε και μερικά παγάκια ώστε να παραμένει σε κατάλληλη θερμοκρασία.

Εξασφαλίζουμε έναν καλά αεριζόμενο χώρο με χρήση κλιματιστικού ή ανεμιστήρα, προσέχοντας η ροή του αέρα να μην χτυπά απευθείας το ζώο. Είναι σημαντικό να κρατάμε τα κατοικίδια σε εσωτερικούς χώρους που είναι πιο δροσερά κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και να φροντίζουμε ώστε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται να αερίζεται κατάλληλα. Σημειώνεται ότι το μόνιμο δέσιμο του ζώου απαγορεύεται εντός και εκτός του διαμερίσματος και επισύρει βαριά διοικητικά πρόστιμα.

Πολύ προσοχή χρειάζεται και με το αυτοκίνητο. Δεν αφήνουμε το κατοικίδιο μόνο του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό, καθώς η θερμοκρασία στην καμπίνα μπορεί να διπλασιαστεί σε ελάχιστο χρόνο, προκαλώντας θάνατο.

Πώς να Βοηθήσουμε τα αδέσποτα

Τα αδέσποτα ζώα δίνουν τη δική τους μάχη επιβίωσης στους δρόμους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Μερικές απλές κινήσεις από μέρους μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μπολ με νερό: Τοποθετούμε καθαρά σκεύη με φρέσκο νερό σε σκιερά σημεία της γειτονιάς, έξω από το σπίτι ή το κατάστημά μας.

Παροχή σκιάς: Επιτρέπουμε στα ζώα να σταθούν σε σκιερά μέρη, κάτω από τέντες ή σε πυλωτές πολυκατοικιών χωρίς να τα διώχνουμε.

Καθαριότητα σκευών: Πλένουμε τακτικά τα μπολ που αφήνουμε έξω για να αποφευχθεί η ανάπτυξη βακτηρίων λόγω της ζέστης.

Συντονισμός με Φιλοζωικές: Σε περιπτώσεις ακραίου καύσωνα, ερχόμαστε σε επαφή με τον Δήμο ή τοπικά φιλοζωικά σωματεία για τη δημιουργία οργανωμένων σταθμών δροσιάς.

Πώς αναγνωρίζουμε τη θερμοπληξία στα κατοικίδια

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας μπορεί να μας μπερδέψουν με τη φυσιολογική συμπεριφορά του κατοικίδιού μας όταν ζεσταίνεται. Αν όμως παρατηρήσουμε έντονο και ασταμάτητο λαχάνιασμα, κόκκινα ή σκούρα ούλα, λήθαργο, αδυναμία στήριξης στα πόδια ή εμετό, το ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πρέπει άμεσα να μεταφέρουμε το κατοικίδιο σε σκιερό μέρος και να ξεκινήσουμε να τοποθετούμε βρεγμένα ή κρύα επιθέματα στα άκρα και σταδιακά στο υπόλοιπο σώμα. Βοηθάει επίσης να το βρέξουμε με δροσερό νερό, όχι κρύο, σε όλο το σώμα εκτός από το κεφάλι.

Παράλληλα, επικοινωνούμε με κτηνίατρο για να προχωρήσουμε σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς η θερμοπληξία μπορεί να προκαλέσει εσωτερική αιμορραγία και θάνατο.

Τις μέρες του καύσωνα πρέπει όλοι να προστατευόμαστε και να φροντίζουμε ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες και τα κατοικίδιά μας.

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