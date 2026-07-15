Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε πάλι το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή του

Snapshot Σκίστηκε ξανά το παντελόνι του Σάκη Ρουβά ενώ τραγουδούσε στη σκηνή λόγω των χορευτικών του κινήσεων.

Το σκίσιμο έγινε σε δύο σημεία του παντελονιού, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ντυμένος στα λευκά.

Παρά το ατύχημα, ο Σάκης Ρουβάς συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του χωρίς να διακοπεί η εμφάνισή του.

Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί στον καλλιτέχνη και τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Το βίντεο με το περιστατικό ανέβηκε στο TikTok από θαυμαστές του και σχολιάστηκε με χιούμορ. Snapshot powered by AI

Ένα απρόοπτο έτυχε στον Σάκη Ρουβά την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε, καθώς από τις κινήσεις του χορού, σκίστηκε το παντελόνι του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο TikTok, ο Σάκης Ρουβάς ήταν ντυμένος στα λευκά και με την χορευτική του ενέργεια, έσκισε κατά λάθος με τις κινήσεις του, το παντελόνι του σε δύο σημεία.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν πτοήθηκε από το «ατύχημά» του και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί στον καλλιτέχνη και τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το βίντεο, ανάρτησε στο TikTok ένα προφίλ που έχουν θαυμαστές του Σάκη Ρουβά και σχολίασαν με χιούμορ: «Fun fact: Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα παντελόνι που να αντέχει τον Σάκη».

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