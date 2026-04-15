Αλλαγή «σκυτάλης» στην Pfizer Hellas - Αποχωρεί ο Ζαχαρίας Ραγκούσης

Νέος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas αναλαμβάνει από 1η Ιουνίου 2026 ο Βασίλης Τζινιέρης.

Αλλαγή «σκυτάλης» στην Pfizer Hellas - Αποχωρεί ο Ζαχαρίας Ραγκούσης
Αποχωρείς μετά από σχεδόν 40 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον κλάδο του φαρμάκου, ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, από το 2017.

Σταθμοί στην πορεία του ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Pfizer Hellas στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στη χώρα μας, αλλά και η καθοριστική συμβολή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, η οποία ανέδειξε διεθνώς την Ελλάδα σε κόμβο επιστήμης και τεχνολογίας.

Παράλληλα, ο κ. Ραγκούσης είχε σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο οικοσύστημα του φαρμακευτικού κλάδου. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), (2019-2024) και από το 2016 είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Τον Ζαχαρία Ραγκούση διαδέχεται ο Βασίλης Τζινιέρης, ο οποίος αναλαμβάνει από την 1η Ιουνίου 2026, καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer Hellas.

Βασίλης Τζινιέρης

Ο Βασίλης Τζινιέρης έχει 19 χρόνια επαγγελματικής πορείας στον φαρμακευτικό κλάδο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Wyeth και εντάχθηκε στην Pfizer Hellas μετά την εξαγορά της Wyeth από την Pfizer το 2010, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των αντιμικροβιακών φαρμάκων. Από το 2018 – 2024 διετέλεσε Business Unit Lead για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα του τμήματος Νοσοκομειακών Φαρμάκων (Hospital), έχοντας στην ευθύνη του την εισαγωγή και διάθεση νέων, καινοτόμων αντιβιοτικών φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Το 2024, ανέλαβε Primary Care Lead για την Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα υπεύθυνος για το πλήρες χαρτοφυλάκιο των εμβολίων και αντιικών της Pfizer Hellas, ενώ παράλληλα το 2025 ανέλαβε και επικεφαλής του τμήματος Health & Value, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στη Pfizer Hellas, ο Βασίλης Τζινιέρης απέκτησε σημαντική διεθνή εμπειρία συμμετέχοντας στην χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής για την κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων της Pfizer. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου από το τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και MBA από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ο Ζαχαρίας Ραγκούσης δήλωσε σχετικά: «Ήταν τιμή μου που διετέλεσα Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas τα τελευταία 9 χρόνια, και είμαι ευγνώμων που η Pfizer μου έδωσε την ευκαιρία να προσφέρω τόσο στους ασθενείς όσο και στη χώρα μας. Είμαι περήφανος που μαζί με όλους τους συναδέλφους καταφέραμε η Pfizer Ηellas να έχει σήμερα ένα ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα μας, αξιοποιώντας την καινοτομία και την επιστημονική της κληρονομιά. Με ιδιαίτερη χαρά, παραδίδω τη σκυτάλη στον Βασίλη Τζινιέρη, για να οδηγήσει τη Pfizer Hellas στην νέα εποχή. Με τη δυναμική του προσωπικότητα, την εμπειρία του, το όραμά του για τη Pfizer Hellas και την αφοσίωσή του στους ασθενείς μας είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει να δημιουργεί ένα καλύτερο μέλλον για τους ασθενείς, τους εργαζόμενους της Pfizer Hellas, και τη χώρα μας. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας μου στον φαρμακευτικό κλάδο και μέσα από όλες τις θέσεις που υπηρέτησα με αίσθημα ευθύνης, μοναδικός μου στόχος ήταν να συμβάλλω ώστε ο φαρμακευτικός κλάδος, παρόλες τις υψηλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, να συνεχίσει να προσφέρει καινοτόμα φάρμακα σε όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα. Είμαι βέβαιος, ότι τόσο η Pfizer Hellas όσο και το σύνολο του κλάδου θα συνεχίσουν να υπηρετούν τους ασθενείς με ακόμα μεγαλύτερη αφοσίωση και υπευθυνότητα.»

Ο Βασίλης Τζινιέρης ανέφερε: «Νιώθω μεγάλη τιμή που αναλαμβάνω επικεφαλής της Pfizer Hellas, σε μια κομβική περίοδο για τον φαρμακευτικό κλάδο. Η παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Ζαχαρίας Ραγκούσης είναι πολύ σημαντική και δεσμεύομαι μαζί με όλους τους συναδέλφους στη Pfizer Hellas ότι θα συνεχίσουμε με συνέπεια, πάθος και αποφασιστικότητα να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον πρώτα απ’ όλα για τους ασθενείς μας, αλλά και για την κοινωνία και τη χώρα μας.»

