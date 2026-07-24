Δείτε όσα έγιναν στον 13ο Celebrity Beach Volleyball Αγώνα της W.I.N. Hellas

Με μεγάλη συμμετοχή και δυναμική παρουσία φίλων της Οργάνωσης, εκπροσώπων του αθλητισμού, του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού χώρου, πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου το φετινό “Celebrity Beach Volleyball Game” της W.I.N. Hellas στο Γήπεδο Beach Volleyball Δημήτρης Τζανετής, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ", υπό την αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς.

Η ξεχωριστή αυτή διοργάνωση με Πλατινένιο Χορηγό την TBI BANK, έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Στόχο είχε να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και να αναδείξει τη σημασία της ενδυνάμωσης, της αλληλεγγύης και της συλλογικής δράσης.

Μέσα σε ένα κλίμα ενέργειας, συνεργασίας και θετικής διάθεσης, οι συμμετέχοντες ένωσαν τις δυνάμεις τους στέλνοντας το μήνυμα ότι ο σεβασμός, η ισότητα και η αξιοπρέπεια πρέπει να αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου, δήλωσε:

«Το Celebrity Beach Volleyball Game είναι κάτι περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση. Είναι μια συλλογική δήλωση υποστήριξης προς κάθε γυναίκα που έχει βιώσει βία, φόβο ή αποκλεισμό. Μέσα από δράσεις που συνδυάζουν τον αθλητισμό, τη συμμετοχή και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, επιδιώκουμε να υπενθυμίζουμε ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη απέναντι στη βία ή τον φόβο.

Στη W.I.N. Hellas πιστεύουμε ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας είναι υπόθεση όλων μας. Κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σήμερα εδώ, κάθε συμμετέχων, χορηγός, εθελοντής και υποστηρικτής, συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερο σεβασμό, ισότητα και αλληλεγγύη.

Η αλλαγή ξεκινά όταν οι άνθρωποι ενώνονται με κοινές αξίες και κοινό σκοπό. Και σήμερα αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι όταν η κοινωνία, ο αθλητισμός, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες συνεργάζονται, μπορούν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα και να δημιουργήσουν πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο μας και στέκονται δίπλα στις γυναίκες που έχουν ανάγκη υποστήριξης και ενδυνάμωσης.»

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς δήλωσε:

«Ο Δήμος Κηφισιάς στηρίζει με ιδιαίτερη χαρά το Celebrity Beach Volleyball Game της W.I.N. Hellas. Στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό κάθε γυναίκας που δοκιμάζεται, όχι μόνο από έμφυλη, αλλά και από κάθε μορφή βίας. Στηρίζουμε το πολύτιμο έργο της W.I.N. Hellas και της Προέδρου της, Μάντας Τσαγκιά-Παπαδάκου, για μια κοινωνία ισότιμων δικαιωμάτων, ελευθερίας και αξιοπρέπειας, χωρίς βία και χωρίς φόβο.

Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει, να ευαισθητοποιεί και να στέλνει καθαρά κοινωνικά μηνύματα. Και ο Δήμος Κηφισιάς θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που υπερασπίζονται τον σεβασμό, την ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ο Market Lead της TBI BANK, Κωνσταντίνος Τοβίλ δήλωσε:

«Η στήριξη του έργου της W.I.N. Hellas δεν είναι μόνο τιμητική για την TBI BANK, είναι μέρος της εταιρικής και ατομικής μας ευθύνης. Για εμάς η κοινωνική προσφορά και η έμπρακτη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την ασφάλεια, την ισότητα και την αξιοπρέπεια αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του dna μας. Στεκόμαστε δίπλα στη W.I.N. Hellas, συμβάλλοντας σε ένα σκοπό που δημιουργεί πραγματική και διαρκή αξία για την κοινωνία, γιατί καμία γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη απέναντι στη βία ή τον αποκλεισμό».

Η Project Manager της W.I.N. Hellas, Σαμάνθα Αποστολοπούλου, είχε την επιμέλεια της επιτυχημένης διοργάνωσης.

Στον αγώνα συμμετείχαν πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού, των media και της επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο της Οργάνωσης και συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης της έμφυλης βίας. Μεταξύ αυτών οι:

Αποστόλου Σοφία, Βλαχανδρέας Βαγγέλης, Βουγιούκας Άλεξ, Βουγιούκας Ίαν, Γιαμπουρά Στέλλα, Γκουντάρας Γρηγόρης, Γκότσης Ηλίας, Γκρέκας Κώστας, Γρατσούνας Θωμάς, De Souza Caroline, Δαφνή Εβελίνα, Delva Diana, Ζάρα Ματίνα, Καγιούλης Γιάννης, Κάκκαβα Ναταλί, Καραβοκύρη Δάφνη, Κελεπούρης Δημήτρης, Κελεπούρης Λευτέρης, Κοκκινάκης Κώστας, Κόκκορης Μηνάς, Κοψιάλης Αλέξανδρος, Κοψιδάς Γιώργος, Μαΐλιν Ροζάνα, Μανιάνη Μιρέλα, Μάνεσης Γιάννης, Μάνεσης Νίκος, Μανίκας Γιώργος, Μυλωνάς Πάνος, Παπαδάκου Λούκια, Παπαδάκου Μάντα, Παπαδάκου Ορθούλα, Παπαδάκος Τζώννυ, Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα, Παπαδημητρίου Ιωάννα, Παπαδόπουλου Ειρήνη, Παπαδόπουλου Σοφία, Πλουμιστού Νικόλ, Πολυχρονιάδης Αλέξανδρος, Ρώτας Ρένος, Σάββα Χάρις, Σεβοπούλου Ιωάννα, Σιγάλα Δήμητρα, Στελλάτος Νίκος, Στεφανίδη Χριστίνα, Τάτσιος Μάκης, Τσιορλίδα Ευαγγελία, Χαλκιά Φανή, Χαριτωνίδη Ιωάννα, Χοψονίδου Βαλέρια, Χρήστου Εύη και Ψυλλιάκου Σάντυ.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Δέσποινα Καμπούρη.

Συγκεκριμένα, προπονητές ήταν οι Βλαχανδρέας Βαγγέλης (PERE UBU), Βουγιούκας Ίαν (LeBoudoir), Καγιούλης Γιάννης (JACKIE ROSE & W COMMUNICATIONS), Κελεπούρης Δημήτρης (Zataar),

Κόκκορης Μηνάς (KOKKORIS OPTICS), Μάνεσης Γιάννης (Χαλυβουργία Ελλάδος), Μάνεσης Νίκος (Χαλυβουργία Ελλάδος),

Παπαδάκου Ορθούλα (W.I.N. Hellas), Παπαδοπούλου Σοφία (Χάλκινη Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας), Ψυλλιάκου Σάντυ (Psiliakos Hospital Equipment design and manufacturing), οι οποίοι όλοι μαζί απένειμαν τα βραβεία MVP στη Λουκία Παπαδάκου και στον Αλέξανδρο Κοψιάλη.

Δώρα στους συμμετέχοντες και εθελοντές μοίρασαν οι Χορηγοί. Συγκεκριμένα η TBI BANK μοίρασε πάνινες τσάντες με στυλό, σουβέρ και μαγνητάκι ψυγείου, η Europa Profile Aluminium S.A. έδωσε θερμός, η Kokkoris Optics τις tote bags IZIPIZI και η ESA Security Solutions ένα αναμνηστικό καλοκαιρινό δώρο.

Η Thermomix κέρασε μπάρες με χουρμάδες και ξηρούς καρπούς, αλλά και χυμό αποτοξίνωσης με μήλο, αχλάδι, σπανάκι και χυμό πορτοκαλιού. Η εταιρία Le Boudoir έδωσε ως αναμνηστικό ένα νεσεσέρ με μια οικολογική χτένα. Η Gordo ετοίμασε για όλους Vegan Burgers και Cheeseburgers. Η Solgar μοίρασε πολυβιταμίνη υψηλής ισχύος, SOLGAR VM-2000 που συμβάλλει στην ενέργεια και το ανοσοποιητικό, και το SOLGAR Cellular Energy με Niagen®, που υποστηρίζει την παραγωγή ενέργειας σε κυτταρικό επίπεδο.

Τέλος, η ΦΙΞ Άνευ προσέφερε τρεις μοναδικές επιλογές ΦΙΞ Άνευ για απόλαυση άνευ προηγουμένου: την κλασική ΦΙΞ Άνευ με αυθεντική γεύση μπύρας και μόνο 14 θερμίδες/100 ml, καθώς και τις φυσικά δροσιστικές επιλογές ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι και ΦΙΞ Άνευ Σαγκουίνι.

Από την ομάδα της W.I.N. Hellas έδωσαν το «παρών» επίσης:

Τα ιδρυτικά μέλη Τσέρι Αλίμ και Ιωάννα Παπαδημητρίου, η πρώην Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Yvette Jarvis, η Chief of Staff, Νίκη Μάντσιου, η Επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολόγων, Βασιλική Λιάφου, η Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος, Εβελίνα Δαφνή, η δικηγόρος Πέννυ Κονιτσιώτη-Ρίζου, η Συντονίστρια γραφείου, Λίλια Γιακούμπ και η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Εκπαιδεύτρια, Αρετή Χατζηαναστασίου.

Η εθελοντική ομάδα της Οργάνωσης βοήθησε άψογα σε όλα τα πόστα. Τα αναμνηστικά μετάλλια στους συμμετέχοντες απένειμαν η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργάνωσης, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Χριστίνα Λουκά.

Υπογεγραμμένες φανέλες δωρίστηκαν στον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, στην ΑντιδήμαρχοΑθλητισμού και Νέας Γενιάς, Λίλα Δραγώνα καθώς και στους εκπροσώπους των TBI BANK, Thermomix , Εuropa Profile Aluminium S.A., Kokkoris Optics, Pere Ubu , Sea Jets, Chester , Pt Sports Royal και Zaatar.

Επίσης, υπογεγραμμένες μπάλες δόθηκαν στον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, στην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Λίλα Δραγώνα και στους εκπροσώπους της TBI BANK, Thermomix και Wilson.

Η δράση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη των Χορηγών και Υποστηρικτών μας:

Platinum Sponsor:

TBI BANK

Gold Sponsor:

Thermomix

Silver Sponsors:

Europa Profile Aluminium S.A., Kokkoris Optics, Pere Ubu, Sea Jets

Bronze Sponsors:

Chester, ΦΙΞ Άνευ, Gordo, Χαλυβουργία Ελλάδος, Jackie Rose, Κεχαγιάς Μανιτάρια, Le Boudoir, Pioneer Marine, Psiliakos Hospital Equipment design and manufacturing, Ravago, Solgar, Thanopoulos, Zaatar, ZOE medical regeneration clinic by Athens Beverly Hills Medical Group,W Communications.

Υποστηρικτές:

Coca Cola 3 Epsilon, Esa Security Solutions, Galakteros Productions, ΜΕΓΑ Εκτυπωτική, Pt Sports Royal, Vitabri, Wilson

Χορηγοί επικοινωνίας:

DPG Digital Media, MEGA, QUEEN.GR

Τέλος, η ημέρα έκλεισε με τον πιο ευχάριστο τρόπο, με την παράθεση δείπνου στο εστιατόριο Zaatar, στη Νέα Ερυθραία, σε όλους τους συμμετέχοντες, χορηγούς και εθελοντές.

Εκεί γευτήκαμε κεφτέδες μανιταριών και κοντοσούβλι μανιτάρια με Κεχαγιάς Μανιτάρια, οινοθήρα – οίνο ερυθρό ξηρό, ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ, ΦΙΞ Άνευ, Coca Cola 3 Epsilon και ο PAPASPIROU ετοίμασε γλυκά, παγωτίνια και την τούρτα έκπληξη για τα γενέθλια της Ευαγγελίας Τσιορλίδα!

Η W.I.N. Hellas ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές, εθελοντές και συμμετέχοντες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και στηρίζουν διαχρονικά το έργο της

Σχετικά με τη W.I.N. Hellas

Η W.I.N. Hellas είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική καθοδήγηση, ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ λειτουργεί και πανελλαδική γραμμή βοήθειας για θύματα βίας (210-8996636).

Μέσω συνεργασιών με ειδικούς και δημόσιους φορείς, η W.I.N. Hellas συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των γυναικών, προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία, την ανάπτυξη και την αυτοδιάθεση τους.

W.I.N.HellasΤηλ: 210-8996636 | info@winhellas.gr | www.winhellas.gr

Σχετικά με την TBI BANK - Πλατινένιος Χορηγός

Η TBI BANK, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη digital-first τράπεζα, επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη χρηματοδότηση, προσφέροντας γρήγορες, απλές και 100% online λύσεις.

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