Τασούλας: Έχουμε πλέον μια Δημοκρατία έμπειρη και ώριμη μπροστά στις προκλήσεις

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Τασούλας: Έχουμε πλέον μια Δημοκρατία έμπειρη και ώριμη μπροστά στις προκλήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Γ' Ελληνική Δημοκρατία, που θεμελιώθηκε πριν 52 χρόνια από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αποτελεί την πιο σταθερή και φιλελεύθερη περίοδο στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, ανέφερε ο Κ. Τασούλας σε δήλωσή του.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η χώρα διαθέτει πλέον μια ώριμη και έμπειρη δημοκρατία απέναντι στις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις.
  • Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά απαιτεί και ήπιο πολιτικό κλίμα, συναινέσεις στον διεθνή προσανατολισμό και εθνική ενότητα.
  • Η Ελλάδα συνεχίζει να επιδιώκει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, μετά τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής το 1974.
  • Ο ΠτΔ κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή, τιμώντας τη μνήμη των αντιστασιακών κατά της δικτατορίας.
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«Η Γ' Ελληνική Δημοκρατία που εγκατέστησε ο πρωτομάστοράς της Κωνσταντίνος Καραμανλής, εξελίχθηκε στην πιο σταθερή, φιλελεύθερη, μακρά και δημοκρατική περίοδο στην πολιτική ζωή της χώρας μας», τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωσή του για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

«Έχουμε πλέον μια Δημοκρατία έμπειρη και ώριμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των συρράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον», σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνεχίζει:

«Η Δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα. Έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συναινέσεις στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής».

Ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι «πριν 52 χρόνια, στις 24 Ιουλίου 1974 η δημοκρατία επέστρεφε στην Ελλάδα, όμως η Κύπρος είχε πέσει στον γκρεμό του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Γι' αυτό και σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί σταθερά να διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού ζητήματος».

Τασούλας

Κατάθεση στεφανιού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ - ΕΣΑ) για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας

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Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

« "Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο", δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Σεφέρης στις 28 Μαρτίου 1969 καταγγέλλοντας τη δικτατορία.

Πριν 52 χρόνια, στις 24 Ιουλίου 1974 η δημοκρατία επέστρεφε στην Ελλάδα, όμως η Κύπρος είχε πέσει στον γκρεμό του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Γι' αυτό και σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί σταθερά να διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού ζητήματος.

Τασούλας

Κατάθεση στεφανιού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ - ΕΣΑ) για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Eurokinissi

Αυτά τα 52 χρόνια, η Γ' Ελληνική Δημοκρατία που εγκατέστησε ο πρωτομάστοράς της Κωνσταντίνος Καραμανλής, εξελίχθηκε στην πιο σταθερή, φιλελεύθερη, μακρά και δημοκρατική περίοδο στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Χωρίς να έχουμε αποφύγει περιόδους σοβαρών κρίσεων και οπισθοχωρήσεων ο κοινοβουλευτισμός και οι θεσμοί της Δημοκρατίας κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών.

Έχουμε πλέον μια Δημοκρατία έμπειρη και ώριμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των συρράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον.

Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα και η Ελλάδα ήδη από το πρώτο της Σύνταγμα της Εθνοσυνελεύσεως της Επιδαύρου του 1822 είναι δημοκρατία "παραστατική" δηλαδή αντιπροσωπευτική!

Η Δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα. Έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συναινέσεις στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Τασούλας

Κατάθεση στεφανιού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ - ΕΣΑ) για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Eurokinissi

Συνεπώς, η ασφάλεια και η προκοπή της χώρας μας μέσα στο ευρωπαϊκό μας περιβάλλον, που δρομολογήθηκαν πριν 52 χρόνια, εξαρτώνται από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Και αυτές τις προϋποθέσεις αξίζει να συνεχίσουμε να τις διαφυλάττουμε εν ονόματι της σταθερότερης και πιο δημιουργικής δημοκρατίας που είχαμε ποτέ, εκείνης που αποκαταστάθηκε πριν 52 χρόνια»!

Το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τα πρώην κρατητήρια των ΕΑΤ - ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή.

Τον κ. Τασούλα υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 Ευάγγελος Γκιουγκής και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Μουστακλή.

Τασούλας

Κατάθεση στεφανιού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ - ΕΣΑ) για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

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