ΑΑΔΕ: Πώς οι αγορές καφέ και η φύρα αποκάλυψαν απόκρυψη τζίρου άνω των 200.000€

Η ΔΕΔ επικύρωσε τον έμμεσο προσδιορισμό του τζίρου καφετέριας από την ΑΑΔΕ με βάση τις αγορές πρώτων υλών, τις δοσολογίες και τις τιμές πώλησης. Η διαφορά στα έσοδα ξεπέρασε τις 203.000 ευρώ

Μίλτος Τσεκούρας

ΑΑΔΕ: Πώς οι αγορές καφέ και η φύρα αποκάλυψαν απόκρυψη τζίρου άνω των 200.000€
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  • Η ΑΑΔΕ χρησιμοποίησε έμμεση τεχνική έλεγχο βασισμένη σε αγορές πρώτων υλών, δοσολογίες, φύρα και τιμές πώλησης για να αποκαλύψει απόκρυψη τζίρου άνω των 200.000 ευρώ σε καφετέρια για το 2019.
  • Ο πραγματικός κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπολογίστηκε σε 748.073,27 ευρώ έναντι δηλωθέντων 544.658,55 ευρώ, με διαφορά 203.414,72 ευρώ που οδήγησε σε αναπροσαρμογή φορολογικών αποτελεσμάτων.
  • Καταλογίστηκε μη αποδοθείς ΦΠΑ 48.819,53 ευρώ και πρόστιμο 24.409,77 ευρώ, συνολικά 73.229,30 ευρώ συν τόκους, ενώ αναπροσαρμόστηκε και η φορολογία εισοδήματος λόγω αποκρυβείσας ύλης.
  • Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε τους ισχυρισμούς του επιχειρηματία για μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ και αυξημένη φύρα, θεωρώντας τη μέθοδο και τα δεδομένα του ελέγχου νόμιμα και επαρκώς τεκμηριωμένα.
  • Η ΔΕΔ τόνισε ότι για τη δωρεάν διάθεση καφέ στο προσωπικό απαιτείται έκδοση φορολογικών στοιχείων, τα οποία δεν προσκόμισε η επιχείρηση.
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Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) επικύρωσε τον τρόπο με τον οποίο η ΑΑΔΕ προσδιόρισε, μέσω έμμεσης τεχνικής ελέγχου, τον πραγματικό τζίρο καφετέριας για το φορολογικό έτος 2019, απορρίπτοντας την προσφυγή του επιχειρηματία.

Με βάση τις ποσότητες πρώτων υλών, τις δοσολογίες παρασκευής, τα ποσοστά φύρας και τις τιμές πώλησης, οι φορολογικές αρχές υπολόγισαν ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ήταν αυξημένος κατά 203.414,72 ευρώ σε σχέση με τα δηλωθέντα έσοδα, διατηρώντας τους καταλογισμούς φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που είχε επιβάλει η ΔΟΥ Τρικάλων.

Σύμφωνα με την απόφαση 1109/2026, ο φορολογικός έλεγχος δεν περιορίστηκε στις διαπιστωμένες παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων, αλλά αξιοποίησε στοιχεία όπως οι αγορές πρώτων υλών, οι δοσολογίες παρασκευής των ροφημάτων, τα ποσοστά φύρας και οι τιμές πώλησης, ώστε να υπολογίσει τον πραγματικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2019. Κατά τη διάρκεια του έτους είχαν καταγραφεί επανειλημμένες παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων σε διαφορετικές ημερομηνίες, γεγονός που αποτέλεσε τη βάση για την εφαρμογή έμμεσης τεχνικής ελέγχου. Παράλληλα, οι ελεγκτές αξιοποίησαν τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία των προμηθευτών, πληροφορίες που παρείχε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, καθώς και δεδομένα από προηγούμενο οριστικοποιημένο έλεγχο για τις χρήσεις 2017 και 2018.

Πώς υπολογίστηκε ο τζίρος

Η ΔΟΥ Τρικάλων εφάρμοσε τη μέθοδο της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών. Με βάση τις ποσότητες πρώτων υλών που είχε προμηθευτεί η επιχείρηση, υπολογίστηκε ο αριθμός των ροφημάτων και προϊόντων που μπορούσαν να παραχθούν και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι αντίστοιχες τιμές πώλησης.

Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν προκαθορισμένες δοσολογίες, όπως 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό espresso, 33 γραμμάρια σοκολάτας ανά ρόφημα, 25 γραμμάρια στιγμιαίου καφέ και ένα φακελάκι ανά τσάι, ενώ αναγνωρίστηκε φύρα από 4% έως 7%, ανάλογα με το προϊόν.

Ειδικά για τον espresso, η επιχείρηση είχε προμηθευτεί συνολικά 10.125.000 γραμμάρια καφέ. Μετά την αφαίρεση φύρας 7%, η διαθέσιμη ποσότητα αντιστοιχούσε σε περίπου 470.813 καφέδες, οι οποίοι, με μέση καθαρή τιμή πώλησης 1,45 ευρώ, απέδιδαν έσοδα περίπου 682.678 ευρώ. Αντίστοιχοι υπολογισμοί έγιναν για όλα τα υπόλοιπα ροφήματα και προϊόντα.

Από την εφαρμογή της μεθοδολογίας προέκυψε ότι ο πραγματικός κύκλος εργασιών της καφετέριας ανερχόταν σε 748.073,27 ευρώ, έναντι δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων 544.658,55 ευρώ. Η διαφορά των 203.414,72 ευρώ οδήγησε σε αναπροσαρμογή των φορολογικών αποτελεσμάτων, περιορίζοντας τις δηλωθείσες ζημιές από 219.088,55 ευρώ σε 15.673,83 ευρώ.

Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου καταλογίστηκε μη αποδοθείς ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ, ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο 24.409,77 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 73.229,30 ευρώ, πλέον των προβλεπόμενων τόκων. Παράλληλα, αναπροσαρμόστηκε και η φορολογία εισοδήματος λόγω αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Οι ισχυρισμοί του επιχειρηματία

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι η πραγματική κατανάλωση καφέ ανά ρόφημα ήταν μεγαλύτερη από τα 20 γραμμάρια που χρησιμοποίησε ο έλεγχος, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη ότι σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών καταναλώνονταν από το προσωπικό ή χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των μηχανών, αυξάνοντας τη φύρα.

Η ΔΕΔ απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, κρίνοντας ότι η μέση δοσολογία των 20 γραμμαρίων ήταν εύλογη και είχε χρησιμοποιηθεί και στον προηγούμενο έλεγχο της επιχείρησης χωρίς να αμφισβητηθεί. Επιπλέον, έκρινε ότι δεν προσκομίστηκαν τεχνικά στοιχεία ή παραστατικά που να τεκμηριώνουν μεγαλύτερες απώλειες πρώτων υλών από εκείνες που είχαν ήδη αναγνωριστεί.

Ως προς τη δωρεάν διάθεση καφέδων στο προσωπικό, η απόφαση επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ, απαιτείται η έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών (στοιχείων αυτοπαράδοσης), κάτι που δεν είχε γίνει στην προκειμένη περίπτωση.

Καταλήγοντας, η ΔΕΔ έκρινε ότι η έμμεση μέθοδος ελέγχου εφαρμόστηκε νόμιμα, ήταν επαρκώς αιτιολογημένη και στηρίχθηκε σε αντικειμενικά δεδομένα της ίδιας της επιχείρησης, επικυρώνοντας στο σύνολό τους τις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που είχε εκδώσει η ΔΟΥ Τρικάλων.

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