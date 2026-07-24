Ηράκλειο Κρήτης: Αυτοκίνητο «σάρωσε» σταθμευμένα Ι.Χ και μηχανές

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 24 Iουλίου στις Πατέλες Ηρακλείου, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα και δίκυκλα που βρίσκονταν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στην οδό Γερωνυμάκη, όταν -κάτω από συνθήκες που εξετάζονται- ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει από την πορεία του και να ανέβει στο πεζοδρόμιο.

Η πρόσκρουση προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ κάτοικοι και περίοικοι βρέθηκαν στο σημείο μετά τον θόρυβο της σύγκρουσης, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία Ηρακλείου.