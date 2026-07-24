Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

Η είσοδος στην Ουγγαρία αποτελεί την πρώτη έμπρακτη εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030

Γεώργιος Καλούμενος

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την είσοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας της Ουγγαρίας, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καθαρής ενέργειας της Ευρώπης, σηματοδοτεί η συμφωνία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρικής του Ομίλου, με τον Όμιλο Greenvolt για την ένταξη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW σε λειτουργία στη Νότια Ουγγαρία στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο.

Η συμφωνία με τον Όμιλο Greenvolt –την κορυφαία διεθνή πλατφόρμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζεται από το παγκόσμιο επενδυτικό κεφάλαιο KKR– περιλαμβάνει παράλληλα το δικαίωμα για την απόκτηση ενός υπό ανάπτυξη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 49 MW στην ίδια περιοχή.

ppc-southeastern-europe-3-05.jpg

Η είσοδος στην Ουγγαρία αποτελεί την πρώτη έμπρακτη εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €24 δισ. με στόχο τον σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Η στρατηγική τοποθέτηση στην Ουγγαρία ενισχύει τον ηγετικό ρόλο του Ομίλου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας από την Ελλάδα έως τις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση της παραγωγής, γεγονός που μετριάζει το επιχειρησιακό ρίσκο και μεγιστοποιεί την αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο

Το φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο βρίσκεται στο χωριό, Királyegyháza, της Νότιας Ουγγαρίας, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Ιούλιο του 2024 και διαθέτει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής άνω των 30 ετών.

Επιπλέον, η επένδυση προσφέρει ισχυρή προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς επωφελείται από ένα κρατικά επιδοτούμενο συμβόλαιο σταθερής τιμής διάρκειας 25 ετών.

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος και την υποστήριξη της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, η συναλλαγή περιλαμβάνει το δικαίωμα για την απόκτηση ενός γειτονικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 49 MW και διάρκειας 4 ωρών, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

PPC Hungary

Η αγορά ενέργειας και οι στόχοι ΑΠΕ της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία αποτελεί μια αγορά με σημαντική δυναμική στον τομέα της καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη. Η χώρα υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης, στοχεύοντας στην επίτευξη 12 GW εγκατεστημένης ισχύος από ηλιακή ενέργεια έως το 2030.

Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίζεται από ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για μακροπρόθεσμες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε: «Η είσοδός μας στην αγορά της Ουγγαρίας κάνει πράξη τη στρατηγική μας για τη νέα φάση επέκτασης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού μας πλάνου έως το 2030, στοχεύουμε σε νέες αγορές –όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία– με στόχο να αναπτύξουμε 2,2 GW σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης. Με το νέο φωτοβολταϊκό έργο, ενσωματώνουμε στο χαρτοφυλάκιό μας ένα εξαιρετικά αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο και διευρύνουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα, χτίζοντας μια ενιαία και ανθεκτική περιφερειακή πλατφόρμα καθαρής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή».

Ταχύτερη επέκταση σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Για να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του, στοχεύοντας στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του στα 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025. Αυτό θα επιτευχθεί αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες έργων ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW, κυρίως σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Η επέκταση στην Ουγγαρία αποτελεί τη φυσική γεωγραφική συνέχεια της ηγετικής θέσης που ήδη κατέχει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα υλοποιείται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο και στις άλλες χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, ενώ ο όμιλος στοχεύει να μπει και σε άλλες χώρες, όπως η Πολωνία και η Σλοβακία. Έως το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος, με ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα που θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο) και αποθήκευση, διασφαλίζοντας γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση.

Σε μια εποχή όπου η ενέργεια και η τεχνολογία αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας, ο Όμιλος ΔΕΗ εξελίσσεται σε πυλώνα σταθερότητας για την ευρωπαϊκή αγορά, πραγματοποιώντας επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές που θωρακίζουν την ευρύτερη περιοχή και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ANNOUNCEMENTS

Δείτε όσα έγιναν στον 13ο Celebrity Beach Volleyball Αγώνα της W.I.N. Hellas

11:46ANNOUNCEMENTS

Πρεμιέρα σε Ελβετία, Πολωνία, Τσεχία, Δανία και Φινλανδία με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το Πάμε Στοίχημα

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η σταθερότερη και πιο δημιουργική Δημοκρατία που είχαμε ποτέ είναι εκείνη που αποκαταστάθηκε πριν 52 χρόνια

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Βελτιώνεται η κατάσταση της 7χρονης που επέζησε από το πολύνεκρο τροχαίο - Ξεκληρίστηκε η οικογένειά της

11:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μίμης Πλέσσας… αλλιώς» στις 30 Ιουλίου στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε καλή κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

11:28ΦΑΡΜΑΚΟ

AstraZeneca: Ο Σταύρος Ντογιάκος νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για Ελλάδα και Κύπρο

11:28ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε απόγνωση: Προσφέρει πακέτα διακοπών με 610 ευρώ μέσω της καμπάνιας «A Dubai Invite»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Ελεύθερη η σύζυγός του

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέα μέλη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:09WHAT THE FACT

Μυστήριο στην Αδριατική: Η θάλασσα ξεβράζει μαύρους πλαστικούς δίσκους

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνονται τα «γαλλικά Χάμπτονς» - Τουρίστες και ντόπιοι απομακρύνονται με βάρκες

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θηβαίος κατά Καρυστιανού για συναυλία στη Λάρισα: «Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Αυτοκίνητο «σάρωσε» σταθμευμένα Ι.Χ και μηχανές

10:50NEWSBOMB

Η Peugeot ετοιμάζει επτά νέα μοντέλα με εντελώς νέα φιλοσοφία

10:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Όαση στην καλοκαιρινή ραστώνη οι αγώνες ΠΑΟ και ΠΑΟΚ

10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγιος Δημήτριος: Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση δύο αντιπλημμυρικών έργων

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χάρι και η Μέγκαν έμειναν στο πατρικό της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Η συγκινητική επίσκεψη στον τάφο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου - «Προσοχή σε Αττική και Χαλκιδική - Οι επικίνδυνες ώρες»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Ελεύθερη η σύζυγός του

21:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία εξπρές -Πότε θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Αναλυτική πρόγνωση για κέντρο και προάστια

10:36LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος: Με δάκρυα η τελευταία του ημέρα στον ΣΚΑΪ - Πώς χαιρέτησε κοινό και συνεργάτες

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε απόγνωση: Προσφέρει πακέτα διακοπών με 610 ευρώ μέσω της καμπάνιας «A Dubai Invite»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία της Μαίρης Λίντα - Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνονται τα «γαλλικά Χάμπτονς» - Τουρίστες και ντόπιοι απομακρύνονται με βάρκες

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία, ναρκωτικά και βιασμός: Οι 8 υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο Γερμανός παιδόφιλος και νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλιν ΜακΚαν

10:04ΥΓΕΙΑ

Καρδιακή προσβολή: Τα σημάδια ένα μήνα πριν συμβεί

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για αύριο - Τι λένε τα μοντέλα ECMWF και GFS

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οι «καυτοί» διάλογοι που έκαψαν τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή Τοξικολογίας - Τι κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΥΠ

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ε65 αλλάζει την Ελλάδα: Από την Αθήνα στα Γρεβενά σε 4 ώρες – 182 χιλιόμετρα προς το μέλλον

10:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πώς οι αγορές καφέ και η φύρα αποκάλυψαν απόκρυψη τζίρου άνω των 200.000€

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Αγία Πετρούπολη: Η Ουκρανία χτύπησε ξανά τη «ρωσική Amazon» -Βίντεο από τις επιθέσεις στη Wildberries

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ