Άγιος Δημήτριος: Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση δύο αντιπλημμυρικών έργων

«Ενισχύουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με δύο άμεσες, πρώτες σημειακές παρεμβάσεις ύψους 2,97 εκατ. ευρώ», ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Newsbomb

Άγιος Δημήτριος: Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση δύο αντιπλημμυρικών έργων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τις συμβάσεις για την υλοποίηση δύο κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, συνολικού προϋπολογισμού 2,97 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του Δημάρχου Αγ. Δημητρίου Στέλιου Μαμαλάκη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, το πρώτο έργο αφορά στη δημιουργία συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων επί της οδού Λιδωρικίου, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην περιοχή μετά από έντονες βροχοπτώσεις τον περασμένο χειμώνα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται η κατασκευή νέου αγωγού, η ενίσχυση ή αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου όπου αυτό απαιτείται, η τοποθέτηση φρεατίων, καθώς και επιμέρους έργα απορροής και αποστράγγισης.

Το δεύτερο έργο, με προϋπολογισμό 1,37 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορά έργα οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης, σε σημεία που είχαν σημειωθεί καθιζήσεις εδάφους και κατολισθήσεις μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Δεκεμβρίου. Σε εφαρμογή της σχετικής μελέτης, θα κατασκευαστούν σε επίμαχα σημεία του ρέματος που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, νέα τοιχία προστασίας, συρματοκιβώτια και κεφαλόδεσμοι, θα διαμορφωθούν ενισχυμένα πρανή με μικρότερες κλίσεις, ενώ θα γίνουν σε αυτά και φυτεύσεις πρασίνου.

«Στον Άγιο Δημήτριο, όπως και σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας, με σχέδιο και οργανωμένη δουλειά, μετατρέπουμε τις εξαγγελίες σε έργα, δίνοντας ουσιαστικές και οριστικές λύσεις που προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία των συμπολιτών μας» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή που η περιοχή επλήγη από τις πλημμύρες την παραμονή των Χριστουγέννων, βρεθήκαμε στο πεδίο με όλες μας τις δυνάμεις. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα στο ρέμα της Πικροδάφνης, με εργασίες αποκατάστασης της παροχετευτικότητας, σταθεροποίησης των πρανών και προσωρινής προστασίας στα κρίσιμα σημεία.

Σήμερα κάνουμε το επόμενο, αποφασιστικό βήμα: προχωρούμε σε δύο καίριας σημασίας αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού ύψους 2,97 εκατ. ευρώ, ώστε να υπάρξουν μόνιμες και ανθεκτικές λύσεις.Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον ολιστικό μας σχεδιασμό για 64 αντιπλημμυρικά έργα μέχρι το 2028, προϋπολογισμού περίπου 508 εκατ. ευρώ. Ένα πρόγραμμα που μέρα με τη μέρα κερδίζει το στοίχημα, καθώς το 67,19% έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Αυτό είναι το δικό μας πολιτικό στίγμα: σχέδιο, ταχύτητα, λογοδοσία και έργα ουσίας, με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.Θέλω να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο Δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη για την ειλικρινή και παραγωγική συνεργασία. Όταν Περιφέρεια και Δήμος ενώνουν δυνάμεις, οι πολίτες βλέπουν αποτελέσματα και οι γειτονιές μας αποκτούν την ασφάλεια και την προοπτική που αξίζουν».

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε: «Οι συμβάσεις που υπογράψαμε σήμερα είναι ένα τεράστιο βήμα για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Αγίου Δημητρίου. Ευχαριστώ την Περιφέρεια και προσωπικά τον Περιφερειάρχη μας, τον Νίκο Χαρδαλιά, για τη στήριξή του στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Δεν είναι απλά έργα υποδομής, είναι μια θέση ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Με τη στήριξη αυτή, με έργο, με σχέδιο και υπομονή, κάνουμε τον Άγιο Δημήτριο μια σύγχρονη πόλη».

Στην υπογραφή των συμβάσεων παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών Μιλτιάδης Κύρκος και η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Χαρά Μπιτζιλέκη.

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