Γερμανία: O καγκελάριος Μερτς ανακοινώνει σήμερα ανασχηματισμό

Ο  Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Νατάσα Παυλοπούλου

Γερμανία: O καγκελάριος Μερτς ανακοινώνει σήμερα ανασχηματισμό
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  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ανασχηματισμό της κυβέρνησης.
  • Η αλλαγή γίνεται μετά την παραίτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU/CSU, Γενς Σπαν, λόγω αντιδράσεων για την απόκτηση παιδιού με παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ.
  • Τον Γενς Σπαν αναμένεται να διαδεχθεί ο Τόρστεν Φράι, ενώ τη θέση του Φράι θα αναλάβει η υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν.
  • Ο γενικός γραμματέας του CDU Κάρστεν Λίνεμαν θα αναλάβει το υπουργείο Υγείας, και ο Φριτς Γκούντσλερ θα αντικαταστήσει τον υπουργό Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ.
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Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την παραίτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν λόγω των αντιδράσεων που ακολούθησαν την απόκτηση παιδιού με παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ.

Η διαδικασία απαγορεύεται στη Γερμανία και ο ίδιος την είχε επανειλημμένα καταδικάσει σε δημόσιες δηλώσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, τον Σπαν θα διαδεχθεί ο μέχρι τώρα επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας Τόρστεν Φράι, τον οποίο θα αντικαταστήσει η υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν.

Τη θέση της στο υπουργείο θα αναλάβει ο γενικός γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν και, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, θα αντικατασταθεί και ο υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ (CDU), από τον Φριτς Γκούντσλερ (CDU).

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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