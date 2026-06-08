Αυστρία: Άνδρας φέρεται να προσπάθησε να κόψει με μαχαίρι τη θηλή της συντρόφου του

Συγκλονιστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην αυστριακή πόλη St. Pölten, όπου ένας 28χρονος φέρεται να προσπάθησε να κόψει τη θηλή της φίλης του. Η τραυματισμένη γυναίκα κατάφερε να διαφύγει προς το διαμέρισμα ενός γείτονα, ενώ ο άνδρας συνελήφθη.

Η επίθεση σημειώθηκε σε πολυκατοικία. Ο άνδρας από το Αφγανιστάν φέρεται, χωρίς προηγούμενο καβγά με τη συνομήλικη σύντροφό του, να άρπαξε μαχαίρι. Στη συνέχεια, ο 28χρονος φέρεται να προσπάθησε να τραυματίσει σοβαρά τη γυναίκα, επιχειρώντας να της κόψει τη θηλή, κάτι που εν μέρει κατάφερε.

Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει σε γειτονικό διαμέρισμα. Μετά την καταγγελία, έσπευσαν στο διαμέρισμα οι αυστριακές αρχές και οι πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Αντιμετωπίζει κατηγορίες όχι μόνο για βαριά σωματική βλάβη, αλλά και για βιασμό. Ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί εν μέρει τις πράξεις του.

Το σοκαριστικό περιστατικό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις στην Αυστρία. Ο επικεφαλής του Κόμματος Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ) στην Κάτω Αυστρία, Udo Landbauer, έκανε λόγο για «αποτέλεσμα εισαγόμενης βίας από το Αφγανιστάν και άλλες μουσουλμανικές χώρες», κατηγορώντας την κυβερνητική πολιτική ένταξης και την «ανεξέλεγκτη πολιτική υποδοχής μεταναστών».