Θριαμβευτική πρεμιέρα της παράστασης «Του αγοριού απέναντι» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Με μια λαμπερή πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, το νέο μιούζικαλ των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Του Αγοριού Απέναντι» άνοιξε πανηγυρικά την αυλαία του καλοκαιριού, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, νοσταλγία, μουσική και ασταμάτητο γέλιο.

Πρόκειται για ένα θέαμα «πραγματική υπερπαραγωγή» με σκηνικά και 3d videos, του Γιάννη Μουρίκη και του Χρήστου Μαγγανά, με περισσότερους από 20 εξαιρετικούς χορευτές με εντυπωσιακές χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και καταιγιστικό ρυθμό που παρασύρει το κοινό από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Ενώ τα δεκάδες κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη έλαμψαν σε κάθε σκηνή του έργου.

Η μουσική του Μίμη Πλέσσα με ζωντανή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου, συναντά το χιούμορ, τη συγκίνηση και τη θεατρική μαγεία σε μια παράσταση που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Η Υπόθεση:

Καλοκαίρι 1965, σε ένα ήσυχο αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου οι νέοι ζουν τις πρώτες τους ερωτικές ιστορίες. Η άφιξη της όμορφης Ελληνοαμερικανίδας Καρολάιν Πάππας αναστατώνει το νησί. Ενώ εκείνη ενδιαφέρεται για τουριστικές επενδύσεις, οι νεαροί του νησιού τη διεκδικούν ερωτικά, προκαλώντας παρεξηγήσεις, ανταγωνισμούς και κωμικές καταστάσεις. Γέλιο, συγκίνηση, έρωτες και πολλά αγαπημένα τραγούδια σε μια ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Οι πρωταγωνιστές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προσφέροντας μάλιστα πολλές ευχάριστες εκπλήξεις στο κοινό.

Ο Αλέξης Γεωργούλης ως αθώος γόης, αποδεικνύεται ρομαντικός, αισθαντικός αλλά και απολαυστικά αστείος, χαρίζοντας μια ερμηνεία γεμάτη γοητεία και χιούμορ.

Η Ναταλία Δραγούμη είναι η πέτρα του σκανδάλου και αποκαλύπτει για πρώτη φορά μια εξαιρετικά δυνατή κωμική πλευρά και λάμπει στη σκηνή σαν πραγματική σταρ, κερδίζοντας το κοινό σε κάθε της εμφάνιση.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι το αγόρι με την απόλυτη αυτοπεποίθηση και επιβεβαιώνει το σπουδαίο κωμικό του ταλέντο, με αψεγάδιαστο ρυθμό, φυσική άνεση και σκηνική παρουσία που ξεχωρίζει.

Η Κατερίνα Γερονικολού ως γλυκιά ερωτοχτυπημένη είναι πραγματικά απολαυστική, αστεία και λαμπερή, «αλωνίζοντας» τη σκηνή με έναν εντυπωσιακό τρόπο που καθηλώνει τα βλέμματα.

Η Κατερίνα Ζαρίφη είναι μια αθώα αλλά καπάτσα νησιώτισσα. Πέρα από το γνωστό κωμικό της ταλέντο, εκπλήσσει ευχάριστα το κοινό αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά και τη ζεστή, υπέροχη φωνή της.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου στον ρόλο του πονηρού ψαρά, παραδίδει ένα πραγματικό μάθημα κωμωδίας. Κάθε δευτερόλεπτο της παρουσίας του στη σκηνή μετατρέπεται σε μια μοναδική ευκαιρία γέλιου.

Η Νίκη Λάμη ως πλούσια καραβοκύρισσα, εντυπωσιάζει με την ομορφιά, τη φρεσκάδα και την σκηνική της ενέργεια, ενώ ο Μανώλης Κλωνάρης σε έναν «διχασμένο» ρόλο-έκπληξη προκαλεί αβίαστα και ασταμάτητα γέλια.

Η Φαίη Φραγκαλιώτη το φρέσκο κορίτσι του νησιού που είναι σε όλα μέσα, φέρνει στη σκηνή λάμψη και την αυθεντική κωμική δύναμη, ενώ η Χριστίνα Τσάφου και η Μαρία Φιλίππου είναι οι παραδοσιακές μανάδες, αποδεικνύονται οι πραγματικές «βασίλισσες» της παράστασης. Με κωμική στόφα που θυμίζει άλλες εποχές της κωμωδίας, σκορπούν γέλιο και χαρά σε κάθε τους εμφάνιση.

H Σοφία Κουρτίδου είναι μια ακόμα ελληνοαμερικανίδα που ανατρέπει τα πάντα. Όταν παίζει νιώθεις ότι είναι μια μοναδική ηθοποιός και όταν τραγουδάει ότι είναι μια ολοκληρωμένη τραγουδίστρια.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Γιώργο Λιβάνη, ο οποίος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της παράστασης. Με τη μαγική φωνή του και την ξεχωριστή σκηνική του παρουσία, δεν ερμηνεύει απλώς τραγούδια, αλλά γίνεται κάθε φορά ένας διαφορετικός χαρακτήρας, ενταγμένος στην ιστορία του έργου.

Το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα στο φινάλε επισφράγισε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσική και διασκέδαση. Οι θεατές αποχώρησαν τραγουδώντας τις αγαπημένες μελωδίες του Μίμη Πλέσσα και δίνοντας ήδη ραντεβού για τις επόμενες παραστάσεις.

Γιατί το «Του Αγοριού Απέναντι» είναι από εκείνες τις παραστάσεις που δεν φτάνει να τις δεις μόνο μία φορά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ

VIDEO ART: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΜΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΑΚΗΣ ΔΕΙΞΙΜΟΣ - ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΒΙΚΥ ΠΑΣΤΡΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΚΑΡΟΛΑΙΝ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ

ΕΛΕΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΗΣ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΜΥΡΣΙΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

ΛΙΖΑ: ΝΙΚΗ ΛΑΜΗ

ΚΑΤΙΓΚΩ ΠΑΠΠΑΣ: ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΚΥΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΦΟΥ

ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ

ΑΝΝΟΥΛΑ: ΦΑΙΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ

Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

Μπουζούκι & Ακουστική Κιθάρα: Κώστας Βέττας

Μπουζούκι: Αλέξανδρος Σοφός

Ακορντεόν: Γιώργος Τσιατσούλης

Τύμπανα: Σωτήρης Ντούβας

Μπάσο: Παρασκευή Κουτάλου

Πιάνο: Κώστας Συντρίδης

Κιθάρες: Μηνάς Λιάκος

Τρομπόνι & Κρουστά: Ρενάτο Κούσι

ΧΟΡΕΥΤΕΣ:

Καλογεροπούλου Αναστασία, Καραγιαννίδη Κατερίνα, Κεσίδου Ασημένια, Μαυρομανωλάκη Έλενα, Μαρτίνη Ναταλία, Μορόμαλου Βιργινία, Μπηλιώνη Δώρα, Σκοπετέα Νεφέλη, Στεργιούλη Αντριάννα, Χρόνη Αντιγόνη, Δάφνης Κωνσταντίνος, Δεληγιαννίδης Γρηγόρης, Κατσούδας Κωνσταντίνος, Μανιατόπουλος Ηλίας, Μέτσο Δαμιανός, Παπαδόπουλος Γιώργος, Ρεΐσης Σαράντης, Σέρτσας Γιώργος, Χαλάτσης Πάρης, Χατζίδης Κωνσταντίνος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 150 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/tou-agoriou-apenanti/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: MK GROUP OF COMPANIES

ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS

PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ