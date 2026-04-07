Σύλληψη 34χρονου στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών – Κουβαλούσε πάνω του 3 κιλά ηρωίνης
Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 34χρονου, όπου βρέθηκαν ακόμη 5,5 κιλά ηρωίνης
Για διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθη τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04) ένας 34χρονος στον Πειραιά. Η σύλληψη σημειώθηκε ενώ βρισκόταν εντός ταξί και έχοντας στην κατοχή του πάνω από 3,2 κιλά ηρωίνης.
Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν ακόμη 5,5 κιλά ηρωίνης, ζυγαριές ακριβείας κ.ά.
Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 8.860 γραμμάρια ηρωίνης.
- 420 γραμμάρια άγνωστης χημικής σύστασης βραχώδη μορφή, κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης.
- Υδραυλική πρέσα και μεταλλικό καλούπι.
- 2 ζυγαριές ακριβείας.
- ΙΧΕ αυτοκίνητο και ΔΧΕ αυτοκίνητο [ταξί].
- 725 ευρώ.
- 2 κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
