Αύξηση 8,7% στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας το 2025

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Snapshot Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 8,7% το 2025, φτάνοντας τα 1.355.133 συμβόλαια.

Το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κατοικιών διαμορφώθηκε στο 20,5%.

Οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.184.046, αυξημένες κατά 11,1% σε σχέση με το 2024.

Τα συμβόλαια με κάλυψη για καιρικά φαινόμενα και σεισμό αυξήθηκαν κατά 27,8%, καλύπτοντας πλέον το 71,5% των ασφαλιστηρίων κτιρίου.

Η αύξηση αυτών των καλύψεων συμβάλλει στη μείωση του ασφαλιστικού κενού προστασίας των κατοικιών, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ. Snapshot powered by AI

Αύξηση 8,7% κατέγραψαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας στην Ελλάδα έως το τέλος του 2025, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με το συνολικό πλήθος των συμβολαίων σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2025 να ανέρχεται σε 1.355.133.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καλύπτουν το 98,5% της παραγωγής ασφαλίσεων Περιουσίας, δείχνει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κατοικιών της χώρας διαμορφώθηκε στο 20,5%.

Οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.184.046, αυξημένες κατά 11,1% σε σχέση με το τέλος του 2024, με την ασφαλιστική κάλυψη για τις κατοικίες αυτές να φθάνει το 17,9%.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στα συμβόλαια που περιλαμβάνουν κάλυψη για καιρικά φαινόμενα και σεισμό, δηλαδή τις καλύψεις που συνδέονται με την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ. Οι κατοικίες με αυτές τις καλύψεις αυξήθηκαν κατά 27,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα της 31ης Δεκεμβρίου 2024. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό τους επί του συνόλου των ασφαλιστηρίων με κάλυψη κτιρίου ανήλθε στο 71,5% από 62,2% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει πως τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται σταδιακά με καλύψεις για καταστροφικά γεγονότα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, συμβάλλοντας στη μείωση του ασφαλιστικού κενού προστασίας των κατοικιών.

Πηγή: ΑΠΕ

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