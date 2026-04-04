Ρόδος: Εντοπίστηκε ψάθινο δέμα με 43 κιλά κατεργασμένης κάνναβης στη θάλασσα
«Λαβράκι» 320.000 ευρώ για το Λιμενικό
Στον εντοπισμό μιας μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι αρχές στη νότια Ρόδο. Συγκεκριμένα, στην παραθαλάσσια περιοχή «Πλημμύρι», βρέθηκε ένα ψάθινο δέμα το οποίο περιείχε 40 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (τύπου σοκολάτας), συνολικού βάρους 42,78 κιλών.
Το φορτίο παραδόθηκε στην Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Λιμεναρχείου Ρόδου, ενώ η αξία του στην αγορά υπολογίζεται περίπου στις 320.000 ευρώ. Οι έρευνες στη γύρω περιοχή συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων.
