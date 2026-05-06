Αραγκτσί από Κίνα: Το Ιράν θα αποδεχθεί μόνο μια «δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία» με τις ΗΠΑ

Snapshot Το Ιράν δηλώνει ότι θα αποδεχτεί μόνο μια «δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παύση της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων μέσω του Ορμούζ ως κίνητρο για την επίτευξη συμφωνίας.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά λόγω της σύγκρουσης, που έχει μπλοκάρει περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει ιρανικά σκάφη, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το Ιράν απειλεί να αναπτύξει όπλα για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στα Στενά.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε συμφωνία, παρά μόνο σε έναν γύρο συνομιλιών πρόσωπο με πρόσωπο. Snapshot powered by AI

Το Ιράν θα αποδεχτεί μόνο «μια δίκαιη και συνολική συμφωνία» στις διαπραγματεύσεις του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών του, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στη διαδικασία.

«Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί στο Πεκίνο μετά από συνάντηση με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας Γουάνγκ Γι, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Δεχόμαστε μόνο μια δίκαιη και συνολική συμφωνία».

Δεν αναφέρθηκε άμεσα στην ανακοίνωση του Τραμπ για την παύση της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων μέσω του Ορμούζ, η οποία είχε προσφερθεί νωρίτερα ως κίνητρο για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά έκλεισαν μετά την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου με τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, οι οποίες μπλόκαραν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και πυροδοτούν μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

«Έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Σχέδιο Ελευθερία... θα τεθεί σε παύση για σύντομο χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί εάν η Συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την ανάρτηση του Τραμπ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 1,2% στα 108,60 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 4% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν νωρίτερα την Τρίτη ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει την κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ. Το Ιράν έχει ουσιαστικά σφραγίσει τα Στενά απειλώντας να αναπτύξει νάρκες, drones, πυραύλους και σκάφη ταχείας επίθεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιδράσει αποκλείοντας ιρανικά λιμάνια και διοργανώνοντας συνοδείες για εμπορικά πλοία. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι κατέστρεψε πολλά μικρά ιρανικά σκάφη , καθώς και πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πόλεμος έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους καθώς έχει εξαπλωθεί πέρα ​​από το Ιράν στον Λίβανο και τον Κόλπο, και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε την Τρίτη ότι ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί αμέσως, θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες.



Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στόχευαν στην εξάλειψη αυτού που αποκάλεσε επικείμενες απειλές από το Ιράν, επικαλούμενος τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά του προγράμματα και την υποστήριξή του προς τις πολιτοφυλακές της Χαμάς και της Χεζμπολάχ. Το Ιράν χαρακτήρισε τις επιθέσεις παραβίαση της κυριαρχίας του και δήλωσε ότι έχει το δικαίωμα να αναπτύξει πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, ως συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης πάντως δεν έχουν ακόμη αποφέρει αποτελέσματα. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ένα γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά οι προσπάθειες για τη διενέργεια περαιτέρω συναντήσεων έχουν αποτύχει.