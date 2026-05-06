Ντόρα Μπακογιάννη:«Έχω μετανιώσει που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά»-Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα

Για τη μητρότητα, τις προσωπικές της επιλογές αλλά και τον έρωτα μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να έχει αποκτήσει μεγαλύτερη οικογένεια, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα επιθυμούσε.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno» του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA», αναφέρθηκε στη σχέση της με τα παιδιά, τονίζοντας πως, ανεξαρτήτως ηλικίας, παραμένουν πάντα παιδιά για τους γονείς τους. «Αυτό δεν αλλάζει, τα παιδιά είναι πάντα παιδιά. Η μητρότητα είναι ευλογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν κάνεις όνειρα, ο Θεός γελάει»

Η ίδια προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι έχει μετανιώσει που δεν απέκτησε περισσότερα παιδιά. «Έχω μετανιώσει που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά. Είχα προγραμματίσει γύρω στα 30-32 να κάνω άλλα δύο, αλλά δεν πήγε όπως το είχα σχεδιάσει. Όταν κάνεις όνειρα, ο Θεός γελάει», είπε, αναφερόμενη και στην απώλεια του συζύγου της, Παύλου Μπακογιάννη.

«Είμαι τυχερή»

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, σημείωσε ότι θεωρεί τον εαυτό της τυχερό στον έρωτα, καθώς, όπως είπε, έχει ερωτευτεί δύο φορές στη ζωή της. «Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να ερωτευτείς δύο φορές και εγώ είμαι. Και με τον Μπακογιάννη και με τον Ισίδωρο (Κούβελο). Είναι ωραίο να έχεις τον άνθρωπό σου», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και συντροφικότητα, επισημαίνοντας πως, παρά τον δυναμικό της χαρακτήρα, κανείς δεν μπορεί να σταθεί μόνος. «Είμαι δυναμική, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη θέλει στήριξη, μια καλή κουβέντα, βοήθεια. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε.

