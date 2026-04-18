Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να παραιτηθεί – «Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το θέμα»

«Ναι», ήταν η απάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη στο ερώτημα εάν ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να παραιτηθεί από το κυβερνητικό σχήμα, με τη βουλευτή Χανίων να σημειώνει ότι «εδώ που βρίσκονται τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και το κόμμα του», σε σημερινή (18/04) συνέντευξη στο MEGA.

«Όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ άσχημη και έχει κόστος για εμάς, μας έχει στενοχωρήσει. Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια, είναι σαφές πως ήταν παράτυπο. Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε το θέμα καλά για τον εαυτό του. Θα έπρεπε να παραιτηθεί και για την προστασία του ιδίου», επεσήμανε η κυρία Μπακογιάννη.

«Η τοξικότητα είναι τόσο μεγάλη αυτόν τον καιρό, έχω τρομάξει από την κακία που υπάρχει. Να ακούς στη Βουλή “είστε παιδεραστές, δολοφόνοι” κι έλεγα: “Τα εγγόνια μου φτάνουν να ακούν να λένε για τη γιαγιά τους: Είστε δολοφόνοι”. Είναι δυνατόν να φτάνει η πολιτική σε αυτό; Η κοινωνία δεν έχει “πιάσει” πάτο. Η τοξικότητα έχει πάει στον ουρανό».

Διαβάστε επίσης