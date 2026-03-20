Όταν η Μαρίκα Μητσοτάκη απαγόρευσε στον σεφ του Τζορτζ Μπους να μπει στην κουζίνα της

Σε μία συνέντευξη εφ'όλης της ύλης προχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη στο Κρήτη Tv.

Μεταξύ άλλων, η βουλευτής της Ντόρας Μπακογιάννη μοιράστηκε μνήμες από το παρελθόν, κάνοντας αναφορά στην επίσκεψη του τέως προέδρου των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους στο σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη στο Ακρωτήρι.

Η Μαρίκα Μητσοτάκη / Eurokinissi

Η ίδια θυμήθηκε όταν η μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη αρνήθηκε κατηγορηματικά να αφήσει τον σεφ του Αμερικανού προέδρου να μαγειρέψει στην κουζίνα της, με τον ίδιο να καταλήγει να φυλάει τα ψυγεία στο υπόγειο.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος ξετρελάθηκε με τα φημισμένα ντολμαδάκια της Μαρίκας, το κρητικό λάδι και τη φιλοξενία, που τελικά καθυστέρησε την αναχώρησή του.

@krititv #DoraBakoyannis pic.twitter.com/SMEZpFLE32 — Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) March 20, 2026

Ολόκληρη η συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη:

Διαβάστε επίσης