Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αλεξανδρούπολη για την εξαφάνιση ενός 13χρονου από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 05/05/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Ζεïντ (ον) Αχμάντ (επ), 13 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει ενημερώθηκε σήμερα 06/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ζεïντ (ον) Αχμάντ (επ), έχει ύψος 1.55 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, γκρι ζακέτα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

