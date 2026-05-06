Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη - Tουλάχιστον 11 οι νεκροί - Βίντεο

Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 11 ατόμων και τον τραυματισμό 41.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό συγκρότημα κοντά στην Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σαχριάρ. Συγκεκριμένα πρόκειται για το συγκρότημα Arghavan στην Αντίσε, δυτικά της Τεχεράνης, το οποίο διαθέτει πάνω από 250 εμπορικά καταστήματα και 50 γραφεία, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη και οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

A fire broke out at a shopping centre west of Iran’s capital killing eight people and injuring 36, according to state broadcaster, IRIB.



The cause of the fire is still unknown and authorities are investigating.

Footage shared by Iranian state media shows a shopping center engulfed in fire west of the Iranian capital Tehran, with a thick dark plume rising.