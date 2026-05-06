Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη - Tουλάχιστον 11 οι νεκροί - Βίντεο
Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη και οι αρχές διεξάγουν έρευνα.
Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 11 ατόμων και τον τραυματισμό 41.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό συγκρότημα κοντά στην Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σαχριάρ. Συγκεκριμένα πρόκειται για το συγκρότημα Arghavan στην Αντίσε, δυτικά της Τεχεράνης, το οποίο διαθέτει πάνω από 250 εμπορικά καταστήματα και 50 γραφεία, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.
