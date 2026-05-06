Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα – Τα επόμενα βήματα

Snapshot Τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026 θα αναρτηθούν τις 10 Μαΐου 2026.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων θα εμφανίζονται στοιχεία όπως αριθμός αίτησης, κρυπτογραφημένα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, μόρια, βαθμολογία, σειρά κατάταξης και ένδειξη έκδοσης επιταγής.

Οι αιτούντες που δεν έχουν σχετική ένδειξη θεωρούνται μη επιλεγμένοι.

Η υποβολή ένστασης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί.

Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή λόγο και τεκμηρίωση με ηλεκτρονικά δικαιολογητικά, χωρίς δυνατότητα επανάληψης υποβολής. Snapshot powered by AI

Μέχρι τις 10 Μαΐου 2026, αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα αναρτηθεί το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων, καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες αποκλειομένων.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τι μπορείτε να δείτε στα προσωρινά αποτελέσματα

Στους πίνακες αυτούς, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία, όπως τον αριθμό της αίτησής τους, κρυπτογραφημένα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τα μόρια ανά κριτήριο, τη συνολική τους βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και, φυσικά, την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής. Σε περίπτωση απουσίας της σχετικής ένδειξης, ο αιτών θεωρείται ότι δεν έχει επιλεγεί.

Πώς θα κάνετε ένσταση

Αμέσως μετά την ανάρτηση του προσωρινού μητρώου, ξεκινά η περίοδος των ενστάσεων: Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αποκλειστικά μία ένσταση, αμφισβητώντας πιθανά σφάλματα, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ και μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που θα ανακοινωθεί.

Η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι δικαιούχοι πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα τον λόγο της ένστασης (π.χ. λανθασμένη μοριοδότηση ή εσφαλμένος αποκλεισμός) και να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό τους με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Αυτό ισχύει ακόμη και για στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το σύστημα, όπως τα εισοδηματικά κριτήρια.

Πρόκειται για μια αυστηρή διαδικασία χωρίς δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας για υποβολή ένστασης.