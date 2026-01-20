Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο των Μικροθηβών οι παραγωγοί - «Ανάγκη για αλλαγή τακτικής»

Οι αγρότες της Μαγνησίας αποχώρησαν την Τρίτη (20/01) από το μπλόκο των Μικροθηβών, αναφέροντας ότι εξετάζουν τις δυνατότητες διαφορετικών μορφών κινητοποιήσεων, μία ημέρα μετά την πολύωρη συνάντησή των εκπροσώπων τους με τον πρωθυπουργό.

Ανάγκη για αλλαγή τακτικής

Ο αγρότης Χρήστος Πάντζιος επίσημανε την ανάγκη για αλλαγή τακτικής, τονίζοντας ότι η μαζικότητα και οι στοχευμένες κινήσεις είναι αυτές που αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να δώσουν λύσεις.

Όπως ανέφερε, σε όλη την Ευρώπη οι αγρότες προχωρούν σε δυναμικές, σύντομες κινητοποιήσεις, ακόμη και σε αποκλεισμούς πρωτευουσών, πετυχαίνοντας άμεσα αποτελέσματα, χωρίς πολυήμερη ταλαιπωρία πολιτών, σύμφωνα με το gegonota.news.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η παρατεταμένη παρουσία τρακτέρ στους δρόμους επί 45 και πλέον ημέρες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, σημειώνοντας πως υπήρχαν περιθώρια για πιο στοχευμένες πιέσεις, όπως αποκλεισμοί λιμανιών ή κομβικών σημείων. Παρά τις επιμέρους κατακτήσεις, όπως η διατήρηση χαμηλότερης τιμής στο αγροτικό ρεύμα και η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου, εξέφρασε προβληματισμό για το συνολικό πλαίσιο αγροτικής πολιτικής και τη διαχείριση των ενισχύσεων, τονίζοντας ότι απαιτείται σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Χ. Σεσκλιώτης: «Λίγες οι παραχωρήσεις – Οι αγρότες θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα»

Απογοήτευση για το περιορισμένο αποτέλεσμα των πολυήμερων κινητοποιήσεων εξέφρασε ο Χάρης Σεσκλιώτης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ριζομύλου, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό χθες. Όπως ανέφερε, μετά από περίπου 50 ημέρες αγώνα, τα οφέλη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους είναι ελάχιστα, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, η κυβέρνηση αναγνώρισε το δίκαιο πολλών αιτημάτων, επικαλούμενη ωστόσο δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πετρέλαιο βρέθηκε μια «χρυσή τομή», ενώ στο αγροτικό ρεύμα διατηρείται η τιμή στα 8,5 λεπτά. Παράλληλα, υπήρξε δέσμευση για αποζημιώσεις σε προϊόντα που επλήγησαν φέτος, χωρίς ωστόσο να έχουν προσδιοριστεί ακόμη τα ποσά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος λόγω ζωονόσων και πυρκαγιών, καθώς και στην προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί σε πληγείσες περιοχές σε μελλοντικά σχέδια βελτίωσης.

Ο κ. Σεσκλιώτης τόνισε ότι οι αγρότες θα συνεδριάσουν εκ νέου στη Νίκαια για να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο θέμα αντοχής, αλλά και στρατηγικής. «Κάναμε γνωστό το πρόβλημα σε όλη τη χώρα. Οι λύσεις που δόθηκαν είναι λίγες και θα αξιολογηθούν συλλογικά», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζήτησης διαφορετικών μορφών πίεσης στο επόμενο διάστημα.

