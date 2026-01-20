Μαρινάκης: «Είμαστε στο... και δεκαπέντε -Ξεκάθαρη εντολή στις Αρχές αν δεν ανοίξουν οι δρόμοι»

«Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο (σ.σ.: νέο κλείσιμο των δρόμων), είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει ήδη δοθεί να μην επιτρέψουν οι Αρχές ξανά να κλείσουν οι δρόμοι» είπε ο κ. Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έστειλε μήνυμα στους αγρότες να τερματίσουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς μετά και τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό περιθώριο για επιπρόσθετα μέτρα.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση που έχει δώσει συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη, τα περισσότερα με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας στον πρωτογενή τομέα. Και όχι μόνο τώρα που βγήκαν στους δρόμους, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με το πολύ μεγάλο "αγκάθι"- "πληγή" -και με δική μας πολύ μεγάλη ευθύνη- του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί αργήσαμε να βάλουμε μια σειρά σε μια κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν παραβατικοί αγρότες, παράνομοι αγρότες ή τέλος πάντων όχι υγιώς λειτουργούντες αγρότες είτε παραπάνω από όσα έπρεπε να πάρουν είτε ενώ δεν έπρεπε να πάρουν πήραν» είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε»

«Επειδή η κοινωνική πολιτική και κάθε πολιτική γίνεται με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων, δεν φυτρώνουν από κάπου, αυτή τη στιγμή το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Έχουμε ένα από τα φθηνότερα, το φθηνότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη. Και επειδή δεν είναι μόνο τα αιτήματα των τελευταίων εβδομάδων, είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει πολύ σημαντικούς ΦΠΑ για τους αγρότες, λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα», πρόσθεσε.

«Ανεπίτρεπτο νέο κλείσιμο, ξεκάθαρη εντολή στις Αρχές»

Για το αν ανοίξουν όλοι οι δρόμοι και τη στάση της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. «Η πραγματικότητα, λοιπόν, είναι ότι σκοπίμως επεδείχθη αυτή η ανοχή για να εκτονωθεί η κατάσταση. Φάνηκε ότι, τελικά, ό,τι είπαμε το εννοούσαμε. Δηλαδή και σχέδιο είχαμε και μέτρα εφαρμόσαμε και πράγματα τα οποία δεν έγιναν για ολόκληρες δεκαετίες κάναμε. Πιστεύω, όμως, ειδικά τώρα, είμαστε όχι στο "και πέντε", είμαστε στο "και δεκαπέντε", είναι ανεπίτρεπτο κάποιο νέο κλείσιμο δρόμων. Αυτό το αντιλαμβάνεται απολύτως και η ελληνική αστυνομία. Πιστεύω -σήμερα επίκεινται οι αποφάσεις των αγροτών- ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει ήδη δοθεί να μην επιτρέψουν οι Αρχές ξανά να κλείσουν οι δρόμοι», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση με ψυχραιμία αντιμετώπισε την κατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι. Οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και να απομακρυνθούν τα τρακτέρ», σημείωσε.

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Για τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν ο κ. Μαρινάκης είπε: «Εμείς επιδιώκουμε το διάλογο, πιστεύουμε στο διάλογο και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι στο διάλογο διεκδικείς και σε καμία περίπτωση δεν υποχωρείς. Δεν υποχωρείς από τις πάγιες εθνικές θέσεις, δεν βάζεις στο τραπέζι, σε καμία περίπτωση, ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, κόκκινων γραμμών».

«Το αφήγημα μιας ενδοτικής κυβέρνησης, θεωρώ ότι είναι η πιο αποτυχημένη πολιτικά - δημοσιογραφικά απόπειρα των τελευταίων ετών, ας μου πει κάποιος, σε τι έχει χάσει έστω και κατ΄ ελάχιστον η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και αντιθέτως μπορώ να σας πω πάρα πολλά που έχει κερδίσει. Ακόμα και από τον διάλογο με την Τουρκία», συμπλήρωσε και αναφέρθηκε στις θετικές επιπτώσεις της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.

Καρυστιανού, αμβλώσεις, Κασσελάκης και Τσίπρας

Ακολούθως αναφέρθηκε σε μία σειρά θεμάτων, από τις δηλώσεις της Καρυστιανού, μέχρι και τον «ομογενή αλεξιπτωτιστή», Κασσελάκη, τον Τσίπρα και γενικότερα τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Για τις αντιδράσεις στις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού o κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι το φαινόμενο της αντιπολίτευσης χωρίς θέσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς πρόγραμμα, ακόμα και να είναι, προφανώς, κάτι διαφορετικό από εμάς, χωρίς έντονη κριτική για την κυβέρνηση, με μόνο μία σημαία: Να πέσει ο Μητσοτάκης».

«Όταν, λοιπόν, μάλιστα με ακραίες εκφάνσεις ρητορικής πολλές φορές, όταν το μόνο πράγμα το οποίο σε νοιάζει είναι "πώς να ρίξω τον Μητσοτάκη; Α με ποιον θα τον ρίξω;" Με έναν "αλεξιπτωτιστή" ομογενή; Ο οποίος ήρθε στην ελληνική πολιτική από το πουθενά και καλά έκανε ο άνθρωπος και ήρθε και δικαίωμά του είναι. Ο κ. Κασσελάκης. Εγώ δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο. Βρήκαν τον κ. Κασσελάκη; Σας θυμίζω ότι, εκεί πέριξ των ευρωεκλογών πόσο περιζήτητος ήταν ο κ. Κασσελάκης για συνεντεύξεις, για τραπέζια, για συναντήσεις, στα μεγάλα σαλόνια, πόσοι έγκυροι αναλυτές έλεγαν -υποτίθεται, γιατί η εγκυρότητα κρίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας- έλεγαν μην βιάζεστε, είναι κάτι διαφορετικό...

Το "φαινόμενο Κασσελάκη", λοιπόν, κατέληξε εκεί που κατέληξε, για να είμαστε και δίκαιοι, βέβαια, με την πολύ αντιδημοκρατική συμπεριφορά του κόμματός του. Γι' αυτό και το κόμμα του, το πρώην κόμμα του βρέθηκε κι αυτό εκεί που βρίσκεται. Κάποια στιγμή το καλοκαίρι, οι ίδιοι, πάνω-κάτω, προσπάθησαν να "ξεπλύνουν" πολιτικά τον πρώην πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, κάνοντας το μαύρο-άσπρο. Και αφού είδαν, ότι μπορεί να μην τους βγαίνει αυτό, πάνε τώρα, μονοί-διπλοί, χωρίς να ξέρουν τις θέσεις, χωρίς να ξέρουν πού τοποθετείται μία γυναίκα, η οποία έχει κάθε δικαίωμα και εκείνη να τοποθετηθεί, πέφτουν πάνω της και προσπαθούν να γράψουν αντίστοιχα, διάφορα άρθρα και αναλύσεις», ανέφερε.

«Είναι 10 χρόνια πρώτος στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι γιατί είναι αλάνθαστος, προφανώς και λάθη έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν, πρώτον γιατί έχει κάνει πολλά και σημαντικά για τον τόπο και δεύτερον και κυριότερο γιατί από την πρώτη στιγμή που εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε θέσεις, προτάσεις και πρόγραμμα. Μίλησε εκείνος για το κόμμα του και για το πού θέλει να πάει τη χώρα και όχι για τους άλλους. Οι άλλοι μιλάνε μόνο για το πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης... Είναι ο πρωθυπουργός των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι ο πρωθυπουργός που έχει καθαρίσει την κατάσταση στα πανεπιστήμια, στα γήπεδα. Είναι ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του έχουν εξαρθρωθεί οι περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις. Που έχει μειώσει ως φιλελεύθερος πολιτικός περισσότερους φόρους, μπορούν να μειωθούν περισσότερο και αυτό είναι και το στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

