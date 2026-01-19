Μαρινάκης για Τσίπρα: Στα social ανεβάζουν φωτογραφίες του 2016, ας ανεβάσει ομιλίες του

Μαρινάκης για Τσίπρα: Στα social ανεβάζουν φωτογραφίες του 2016, ας ανεβάσει ομιλίες του
Τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα έστρεψε στο Briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αφορμώμενος από μια σχετική ερώτηση.

Για τον Αλέξη Τσίπρα επισήμανε συγκεκριμένα: Υπάρχει μία τάση αυτές τις μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ανεβάζουν όλο και περισσότεροι χρήστες φωτογραφίες από το 2016. Αποφάσισε ο κ. Τσίπρας να το κάνει αυτό με ομιλίες του 2012 - 2015. Η διαφορά είναι ότι τα πεπραγμένα του από τη διακυβέρνηση 2015 - 2019 δεν ξεγράφουν, παραμένουν στη μνήμη όλων και εδώ είμαστε για να το θυμίζουμε όποτε προσπαθεί να μας κάνει να τα ξεχάσουμε.

Σε συνάρτησή δε με την συμφωνία Mercosur ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τις δηλώσεις του τότε Υπουργού, του κυρίου Αραχωβίτη. Νομίζω είναι τον Ιούλιο του 2019, γιατί η Mercosur τοποθετείται χρονικά το 2019, πριν τις εκλογές, πριν δηλαδή φύγει από την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε άλλο παρά καταδικαστικές ήταν οι δηλώσεις. Μάλιστα θα έλεγα ότι κινούνταν στο πεδίο μεταξύ θετικών και πανηγυρικών δηλώσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για διγλωσσία. Το φοβερό είναι, ότι αυτό το οποίο κατάφερε και η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετείχαν στον διάλογο είναι σε σχέση με το 2019, στο τέλος του 2025 να υπάρξει επιπλέον ένα δίχτυ προστασίας. Μια σειρά από πολύ σοβαρά φίλτρα, τα οποία ανέλυσα και σε προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Η περίπτωση Mercosur είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η αντιπολίτευση στη χώρα και κάποια μέσα ενημέρωσης παραπλανούν συνειδητά την κοινή γνώμη. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που το κάνουν. Αν διαβάσει και δει κανείς τα επιχειρήματα, τα έχουμε δώσει και γραπτώς και μέσω βίντεο.

Αξίζει ο κόσμος να διαβάσει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Για να μην επαναλαμβάνομαι, σχετικά με τη Mercosur. Η ρήτρα για παράδειγμα 5% αν ξεπεραστούν οι εισαγωγές κατά 5% που ενεργοποιείται, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα γνωστή, η προστασία συγκεκριμένων προϊόντων και το κυριότερο, πέραν όλων αυτών των πολύ αυστηρών προδιαγραφών, δηλαδή για να έρθει ένα προϊόν από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, πρέπει να πληρούνται οι ίδιες προδιαγραφές με τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται εντός της Ευρώπης. Το κυριότερο είναι για την Ελλάδα, ότι πάμε σε μία αγορά, όπου έχουμε υπερπολλαπλάσιες εισαγωγές απ’ ό,τι εξαγωγές, δηλαδή τα προϊόντα μας, με προστασία της ονομασίας προέλευσης/γεωγραφικής προέλευσης, πάνε σε μία πολύ μεγάλη αγορά 270 εκατομμυρίων ανθρώπων. Καλώ τον κόσμο, τους πολίτες, τους παραγωγούς να δουν τα πραγματικά δεδομένα και να μην μπερδεύονται από τα ψέματα της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

