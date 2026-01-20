Μπλόκα αγροτών: Αποχώρησαν από την Ιόνια Οδό οι παραγωγοί της Άρτας

Έπειτα από τους αγρότες στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης, τις Μικροθήβες Μαγνησίας και στο Νησέλι Ημαθίας, και οι παραγωγοί της Άρτας αποχώρησαν από το μπλόκο που είχαν στήσει στην Ιόνια Οδό, έπειτα από περισσότερες από 50 ημέρες κινητοποιήσεων.

Η αποχώρηση τους έγινε με έναν συμβολικό τρόπο. Τα τρακτέρ έκαναν «απόβαση» στους δρόμους της Άρτας φτάνοντας έξω από την Τράπεζα Πειραιώς –πρώην Αγροτική- όπου και άδειασαν χώμα και πορτοκάλια από τα χωράφια της περιοχής όπου μένουν απούλητα αλλά και βαμβάκι.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με άλλες μορφές και πάντα σε συντονισμό με όλους τους συναδέλφους του στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Οι πολυήμερες κινητοποιήσεις ανέδειξαν με ένταση τα προβλήματα του κλάδου, προβλήματα που είναι περισσότερα και ανεξάρτητα με αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν μέσω μάλιστα των κινητοποιήσεων προέκυψε και το ζήτημα της Mercosur η οποία θα απασχολήσει και το επόμενο διάστημα όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

