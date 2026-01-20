Μπλόκα αγροτών: Συλλαλητήριο στη Λάρισα την Παρασκευή - Σύσκεψη για πιθανή κάθοδο στην Αθήνα
Μετά το συλλαλητήριο θα αποχωρήσουν από το μπλόκο της Νίκαιας τα τρακτέρ
Συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Λάρισα την προσεχή Παρασκευή (23/01) αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου Νίκαιας μετά τη σύσκεψή τους στο Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, μετά το συλλαλητήριο αποχωρούν από το μπλόκο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κάνουν ανασύνταξη των δυνάμεων τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, μετά από περίπου 15 μέρες θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να τεθεί και το συλλαλητήριο στην Αθήνα.
