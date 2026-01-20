Μπλόκα αγροτών: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον Μπράλο και την Αταλάντη

Έπειτα από τη γενική τους συνέλευση το απόγευμα της Τρίτης (20/01), στην οποία αξιολόγησαν τα όσα πέτυχαν αλλά και τα όσα συνεχίσουν να διεκδικούν, οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου πήραν την απόφαση να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους από την εθνική οδό, έπειτα από περισσότερες από 50 ημέρες κινητοποιήσεων.

Η πρόταση που επικράτησε είναι η αποχώρηση των τρακτέρ από την εθνική οδό, αλλά όχι η παραίτηση του αγώνα τους που δεν έχει ακόμη δικαιωθεί, αναφέρει το lamiareport.gr.

Οι αγρότες αναμένουν την εξειδίκευση κάποιων μέτρων που έχουν εξαγγελθεί με τα τελικά ποσά ενίσχυσης που συζητήθηκαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ επιμένουν σε ζητήματα που συρρικνώνουν το εισόδημα τους και καθιστούν ανέφικτη την παραγωγή πολλών καλλιεργειών. Για αυτό μπροστά τους υπάρχουν νέες δράσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν.

Σε αυτή τη φάση, η αποχώρηση των τρακτέρ από τον ΑΘΕ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 10:00’ το πρωί.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση οι αγρότες από το μπλόκο της Αταλάντης, θα αποχωρήσουν ομοίως από τον αυτοκινητόδρομο, την Παρασκευή το πρωί.

Διαβάστε επίσης