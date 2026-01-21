Ήπειρος: Συλλαλητήριο αγροτών στα Ιωάννινα την Παρασκευή - Αποχώρησαν από τα μπλόκα

Σε φάση αποκλιμάκωσης, αλλά όχι λήξης, περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Μετά από εβδομάδες δυναμικής παρουσίας στα μπλόκα και στους δρόμους, οι αγρότες αποφασίζουν τη σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ, διαμηνύοντας όμως ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται με άλλες μορφές.

Στόχος τους παραμένει η ανάδειξη των βασικών ζητημάτων βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλυτα.

Αποχώρησαν από τα μπλόκα οι αγρότες της Ηπείρου

Στην Ήπειρο, οι αγρότες της Άρτας αποχώρησαν από το μπλόκο στην Ιόνια Οδό, ενώ ακολούθησαν οι αγρότες της Πρέβεζας από τον Λούρο. Στα Ιωάννινα, τα μπλόκα έχουν σταματήσει και η αυλαία των κινητοποιήσεων θα πέσει προσωρινά με την προγραμματισμένη για την Παρασκευή κινητοποίηση.

Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία, με προσυγκέντρωση των τρακτέρ στις 18:00 στη Δωδώνη και στο Πανηπειρωτικό. Οι αγρότες επιδιώκουν να αναδείξουν τόσο τα τοπικά προβλήματα όσο και τα πανελλαδικά αιτήματα που, όπως τονίζουν, δεν έχουν λάβει ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Οι αγρότες αποχωρούν από τα μπλόκα, όχι όμως από τη διεκδίκηση, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο δρόμο της διαμαρτυρίας, αν τα αιτήματά τους συνεχίσουν να παραμένουν αναπάντητα.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης