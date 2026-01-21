Μπλόκο Μαλγάρων: Προθεσμία να καταθέσουν για παρακώλυση συγκοινωνιών πήραν δύο αγροτοσυνδικαλιστές

Προθεσμία δέκα ημερών για να παραλάβουν και να μελετήσουν τη δικογραφία ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αγροτοσυνδικαλιστές από το μπλόκο των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης και Κώστας Ρούζιος, οι οποίοι κλήθηκαν σε ανωμοτί καταθέσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για παρακώλυση συγκοινωνιών από τα μπλόκα.

Η προκαταρκτική εξέταση, που διατάχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2025, αφορά τη διερεύνηση των αδικημάτων της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική συγκοινωνία.

Οι δύο αγροτοσυνδικαλιστές εμφανίστηκαν το πρωί της Τετάρτης, συνοδευόμενοι από τον νομικό τους σύμβουλο, στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης στα Μάλγαρα. Στο σημείο είχε συγκεντρωθεί πλήθος αγροτών της περιοχής σε ένδειξη συμπαράστασης.

«Αυτό γίνεται μάλλον προς εκφοβισμό καθαρά. Γιατί ήρθε την τελευταία ημέρα και δεν το έστειλαν από την αρχή;» διερωτήθηκε στις δηλώσεις του ο Κώστας Ανεστίδης, προσθέτοντας πως «το τι γίνεται, τι μαγειρεύουν, τι κάνουν και τι άλλο θα επιδιώξουν εναντίον μας θα τα δούμε στο μέλλον». Επικαλέστηκε, επιπλέον, πληροφορίες από συναδέλφους του σύμφωνα με τις οποίες έχουν σχηματιστεί ακόμη πέντε ή έξι δικογραφίες για άλλα μπλόκα.

«Το είχαμε δει από την αρχή αυτό, με τα άλλα παρόμοια πράγματα που έκαναν, με δεσμεύσεις λογαριασμών σε συναδέλφους. Το περιμέναμε, δεν ήταν ότι δεν το περιμέναμε» δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Ρούζιος.

Ο νομικός σύμβουλος, Δημήτρης Τσικρικάς, επεσήμανε ότι θα μελετηθεί η δικογραφία και, σύμφωνα με τη διαδικασία, οι δύο αγροτοσυνδικαλιστές θα προσέλθουν εκ νέου για να δώσουν τις εξηγήσεις τους.

Διαβάστε επίσης