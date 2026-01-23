Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν και τα μπλόκα Μαλγάρων και Χαλκηδόνας

Το σκληροπυρηνικό μπλόκο των Μαλγάρων ήταν ένα από τα τελευταία που «έπεσαν» και πλέον ύστερα από 54 ημέρες στους δρόμους, οι αγρότες αποφάσισαν να αποσύρουν τα τρακτέρ τους από τους δρόμους.

Εδώ και λίγη ώρα τα τρακτέρ αποχώρησαν από το σημείο και πλέον τη θέση τους έχουν πάρει τα οχήματα των αυτοκινητοδρόμων με τα συνεργεία τους, για να καθαρίσουν τον δρόμο και να τον παραδώσουν στην κυκλοφορία. Το ίδιο ισχύει και για το μπλόκο της Χαλκηδόνας, με τους αγρότες να απομακρύνουν όλα τα οχήματα από ον δρόμο.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, έτσι ώστε να παραδοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η Τροχαία για να συντονίζει την ροή των οχημάτων.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι η αποχώρηση από τα μπλόκα δεν σημαίνει και τον τερματισμό των κινητοποιήσεων, με τις διεκδικήσεις τους πλέον να λαμβάνουν άλλη μορφή. Εντός του Φεβρουαρίου θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη όταν θα λάβει χώρα η διεθνής έκθεση Agrotica (12-15 Μαρτίου 2026).