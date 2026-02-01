Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

Πολλές μικρές ιστορίες από την κρίση των Ιμίων έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας αυτά τα 30 χρόνια, που έχουν περάσει.

Μια από τις πλέον άγνωστες είναι η αποκάλυψη των Τούρκων κομάντος ότι πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους με το οποίο επιχείρησαν.

Τη νύχτα της κρίσης των Ιμίων (30 προς 31 Ιανουαρίου 1996) οι Τούρκοι κομάντος SAT (υποβρύχιες ειδικές δυνάμεις του τουρκικού ναυτικού) πραγματοποίησαν επιχείρηση αποβίβασης στη Μικρή Ίμια. Περίπου τις πρώτες πρωινές ώρες (γύρω στις 01:30–02:00) αποβιβάστηκαν στη Μικρή Ίμια, όπου δεν υπήρχε τότε ελληνική δύναμη. Ύψωσαν τουρκική σημαία και παρέμειναν στο νησί μέχρι την αποκλιμάκωση.

Ο πλωτάρχης İz Metin ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης «Yunuz-1» (που σημαίνει «Δελφίνι 1») που είχε στηθεί για τα Ίμια και είχε πει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Hurriyet πως μέλη της ομάδας ήταν οι: Ali Turksen, Ercan Kirectepe, Hakan Caliskan, Sadettin Dogan (σκοτώθηκε το 2014), Salih Corekcioglu, Cavit Ozmen, Abdullah Arslan, Levin Keten, Lutfu Tokusoglu, Ibrahim Balcin, Hasan Arap και Tanel Erena.

Σχετικά με την αποκάλυψη για τα καύσιμα το τουρκικό sozcu.com.tr αναφέρει: «Τα σκάφη Zodiac που επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν οι κομάντος SAT για να πάνε στο Kardak (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Τούρκοι τα Ίμια) ήταν στην ακτή, αλλά οι δεξαμενές τους ήταν άδειες. Δεν είχαν καύσιμα. Εκείνη τη στιγμή, ο Ναύαρχος Erkaya κάλεσε τον υπολοχαγό Ali Türkşen (της δύναμης SAT) και τον ρώτησε: “Γιε μου, ξεκίνησες;” Ο Türkşen δεν μπορούσε να πει: “Δεν έχουμε καύσιμα”, οπότε απάντησε: “Κινούμαστε, Διοικητά”.

Αργότερα, ο Ercan Kireçtepe, ο οποίος ήταν υπολοχαγός εκείνη την εποχή και αργότερα προήχθη σε Υποναύαρχο και έγινε Διοικητής της Μονάδας Κομάντος SAT Beykoz, πήγε στο πλησιέστερο βενζινάδικο. Έβγαλε την πιστωτική του κάρτα και πλήρωσε 16.730.000 τουρκικές λίρες (στο νόμισμα της εποχής) για καύσιμα. Οι δεξαμενές του Zodiac γέμισαν»

Το ποσό που πλήρωσαν τότε οι δύο αξιωματικοί ήταν 16.730.000 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 24.000 δρχ. με την ισοτιμία της εποχής.

