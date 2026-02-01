Μαρτυρία -Ίμια: Ο πόλεμος αποφεύχθηκε επειδή τελείωσαν οι μπαταρίες των ασυρμάτων των βατραχανθρώπων

Χριστούγεννα του 1995. Ο Ιωάννης Πάττας, κυβερνήτης τη κανονιοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού «Πυρπολητής» εξιστορεί τα γεγονότα της κρίσης των Ιμίων κι αποκαλύπτει ότι ο πόλεμος, αποφεύχθηκε -κυριολεκτικά- γιατί οι βατραχάνθρωποι, δεν είχαν μπαταρίες στους ασυρμάτους τους...

Ο ίδιος με το πολεμικό του πλοίο, είχε πάρει τους 12 βατραχανθρώπους της ΜΥΚ από την Κάλυμνο με σκοπό να τους πάει στην Ανατολική Ίμια. Είχε αποφασιστεί να χωριστούν σε δύο ομάδες. Ενόσω η πρώτη ομάδα ήταν στην Ανατολική Ίμια, δόθηκε εντολή να πάνε οι υπόλοιποι 6 στη Δυτική Ίμια. Όμως, δεν είχαν μπαταρίες στους ασυρμάτους, για καλή τύχη όλων.

Η ιστορία που παραθέτει ο κυβερνήτης του πλοίου Πολεμικού Ναυτικού είναι συγκλονιστική. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή...

«Ήμουν στον Ναύσταθμο κι ενημερώθηκα ότι έπρεπε να πλεύσω άμεσα για τα Ίμια γιατί είχε προσαράξει ένα τουρκικό εμπορικό πλοίο. Το πώς εξελίχθηκε είναι μια ιστορία έντονη για μας που τα ζήσαμε, μεγάλη ιστορία, πικρή, έντονα συγκινησιακή και μια κατάσταση που μας σημάδεψε», λέει ο κ. Πάττας σε ντοκιμαντέρ της κυπριακής τηλεόρασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Α' μηχανικός του «Πυρπολητή» κατέγραφε τα πάντα με την προσωπική του βιντεοκάμερα, με τα ντοκουμέντα που παρατίθενται στο ντοκιμαντέρ, να είναι συγκλονιστικά.

Στις 25 Δεκεμβρίου 1995 το πρώτο επεισόδιο

Ο καπετάνιος τουρκικού εμπορικού πλοίου που είχε προσαράξει στα Ίμια, αρνήθηκε ελληνική βοήθεια γιατί ισχυρίστηκε ότι ήταν σε τουρκικό έδαφος. Το πλοίο Φιγκέν Ακάτ προσάραξε στην βραχονησίδα κι αρνήθηκε να ρυμουλκηθεί. Ωστόσο, στις 26 του μήνα, ενημερώθηκε το ΥΠΕΞ για το συμβάν, και διεμήνυσε μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τουρκία ότι μόνο με ελληνική βοήθεια θα ρυμουλκηθεί το πλοίο. Στις 27/12 το τουρκικό ΥΠΕΞ διαμηνύει στην Ελλάδα, ότι ανεξάρτητα τι θα γίνει με το πλοίο υφίσταται θέμα με τα Ίμια, προμηνύοντας κρίση... Στις 28/12 το φορτηγό αποκολλάται από ελληνικά ρυμουλκά.

Την ίδια στιγμή, τουρκικό μαχητικό κατέπεσε κοντά στη Λέσβο μετά από εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Τον Τούρκο πιλότο τον διέσωσαν Έλληνες. Τις επόμενες ημέρες, ακολουθεί διπλωματικό παιχνίδι ρηματικών διακοινώσεων με τους Τούρκους να λένε ότι τα Ίμια είναι δικά μας, και με την Ελλάδα να απαντά ότι... άλλα λένε οι διεθνείς συμφωνίες που έχετε συνάψει εσείς οι ίδιοι.

Από τις 26 μέχρι τις 28 του μήνα, επακολούθησε το παρανοϊκό ανεβοκατέβασμα των σημαιών λες και θα καθόριζε αυτή η κίνηση το σε ποιον ανήκει τελικά η βραχονησίδα.

Για την ιστορία, τα Ίμια εκχωρήθηκαν στην Ελλάδα το 1932 μετά τη συνθήκη της Άγκυρας με την Ιταλία κι ακολούθως με τη συνθήκη των Παρισίων.

Οι Έλληνες βατραχάνθρωποι στα Ίμια

Το πρωί της 28ης Ιανουαρίου, αποφασίστηκε να πάει η μονάδα υποβρύχιων καταστροφών στην Ανατολική Ίμια, και δόθηκε εντολή να πλεύσει στο σημείο η κανονιοφόρος Πυρπολητής από τη Ρόδο.

«Στις 20:00 το βράδυ ο Πυρπολητής μεταφέρει τους βατραχανθρώπους στο νησί. Πήρα 2 ομάδες των 6 ατόμων από την Κάλυμνο, έπλευσα κι αποβίβασα την μία ομάδα στην Ανατολική Ίμια όπου υπήρχε επηρμένη η ελληνική σημαία με αποστολή να την φυλάττουν. Οι υπόλοιποι έξι παρέμεναν στο πλοίο».

Την ίδια στιγμή, από το βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται να λέει ο μηχανικός του Πυρπολητή που κινηματογραφούσε με την προσωπική του κάμερα: «Πάνω στα Ίμια βρίσκεται ομάδα ΜΥΚ...».

Πώς οι Τούρκοι έκαναν κίνηση-ματ

Την ώρα που τα ελληνικά πλοία είχαν κυκλώσει την περιοχή, κι ανέμεναν παράλληλα να γίνει κίνηση από τους Τούρκους, εκείνοι κάτω από τη... μύτη των Ελλήνων, σε μια κίνηση που δεν έγινε αντιληπτή από κανέναν, κατάφεραν να αποβιβάσουν βατραχανθρώπους στη Δυτική Ίμια.

Ο κυβερνήτης του Πυρπολητή τονίζει ότι «ήξεραν το σημείο και πώς να πάνε. Πήγαν με φουσκωτό, είχαν υποστηρικτικά πλοία γύρω γύρω κι εκμεταλλεύτηκαν τον καιρό. Μπορούσαν λοιπόν να παραπλανήσουν με τους ελιγμούς τους, την κίνηση της λέμβου των Τούρκων».

«Ήταν έξυπνη κίνηση που έκαναν οι Τούρκοι, γεγονός που είχε την επιτυχία που είχε, δηλαδή να ανέβουν στο νησί».

Η απόφαση για απόβαση στη Δυτική Ίμια και η παρολίγον σύρραξη

Στις 3:42 π.μ. από το ΓΕΝ δόθηκε εντολή να σηκωθεί ελικόπτερο από τη Φ/Γ Ναυαρίνο για να πάει στη Δυτική Ίμια. Η εντολή ερχόταν και από την ελληνική ηγεσία. Ωστόσο, είχε δοθεί κι εντολή για να μεταβεί η δεύτερη μονάδα των βατραχανθρώπων στην Δυτική Ίμια εκεί που βρίσκονταν οι Τούρκοι ήδη!

Δεν έγινε όμως ποτέ και συζητήθηκε πολύ... Η απάντηση στο γιατί, δόθηκε από τον κυβερνήτη του Πυρπολητή. Όπως είπε οι δύο ομάδες βατραχανθρώπων είχαν μαζί τους ασυρμάτους για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Το αρχικό πλάνο ήταν η εναλλαγή των ομάδων ανά εξάωρο. Οι μπαταρίες είχαν ωφέλιμο οκτώ ωρών: «Όμως στην πράξη, λόγω της κατάστασης, έμειναν πάνω από 12-13 ώρες στην βραχονησίδα, οι βατραχάνθρωποι της πρώτης ομάδας. Όταν πια υπήρξε αυτό το πρόβλημα, παρεδόθησαν όλες οι υφιστάμενες μπαταρίες στην ομάδα των βατραχανθρώπων που ήταν στο ανατολικό νησί».

Οι μπαταρίες αποσόβησαν την ένοπλη σύγκρουση

Έτσι λοιπόν, όλες οι μπαταρίες ήταν στην πρώτη ομάδα, κι ως εκ τούτου η δεύτερη ομάδα δεν είχε μπαταρίες για τους ασυρμάτους της. Γι αυτό το λόγο διατάχθηκε να πάει πρώτα στο ανατολικό νησί, να πάρει τις μπαταρίες και να μεταβεί ακολούθως στο δυτικό νησί!

Όπως εξιστορεί ο κ. Πάττας «ακριβώς όμως εκείνη τη στιγμή, δηλαδή στη φάση που έπαιρναν τις μπαταρίες οι δικοί μας για να πάνε στην άλλη πλευρά, ήρθε η πληροφορία από αμερικανικό παράγοντα ότι οι Τούρκοι ήταν ήδη στη Δυτική Ίμια».

Η διαταγή για την αποβίβαση των βατραχανθρώπων στη Δυτική Ίμια ήρθε χρονικά 45 λεπτά πριν φτάσει η πληροφορία ότι βρίσκονται ήδη εκεί οι Τούρκοι. Αν δεν προέκυπτε το θέμα με τους ασυρμάτους, η έκβαση της κρίσης θα ήταν διαφορετική και σύγκρουση ως εκ τούτου, θα ήταν αναπόφευκτη.

Με το δάκτυλο κυριολεκτικά στη σκανδάλη

Η πολιτική ηγεσία ήθελε να λήξει αναίμακτα η σύγκρουση, όμως το ΓΕΕΘΑ λειτουργούσε βάσει των κανόνων που διέπουν τις Ένοπλες Δυνάμεις. Χαρακτηριστική ήταν η εντολή που δόθηκε από το ΓΕΝ προς την Φ/Γ Ναυαρίνο: «Δεν θα πατήσει Τούρκος στα νησιά, εφόσον επιχειρηθεί αποβίβαση θα ρίξουμε». Ήταν όλοι τους με το χέρι στην σκανδάλη...

Η υποστολή της σημαίας και τα δάκρυα του πλοιάρχου

Από τον Πυρπολητή, ο μηχανικός συνέχιζε να καταγράφει τα τεκταινόμενα. Όταν έληξε το επεισόδιο και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να υποστείλουν τις σημαίες, οι Έλληνες παρουσιάζονται να κατεβάζουν την ελληνική σημαία ένα λεπτό πριν τις 8:00, και οι Τούρκοι 8:01. Ο κυβερνήτης του «Πυρπολητή» είχε αναλάβει το έργο να επιβλέπει την επιχείρηση αποχώρησης των στόλων των δύο κρατών, καθώς και όσων βρίσκονταν πάνω στις βραχονησίδες.

«Όταν υπεστάλησαν οι σημαίες από τα δύο νησιά, οι βατραχάνθρωποι επέστρεψαν στο πλοίο και μου έδωσαν τη σημαία. Πήρα τη σημαία πήγα στο δωμάτιό μου, κλειδώθηκα κι έκλαιγα με λυγμούς σαν παιδί. Μου χτυπούσαν την πόρτα. Είχε έρθει ένα ναυτάκι και μου λέει "αυτά που μας είπατε προχθές, είναι ψέματα. Μας είπατε ότι δεν θα κατέβει ποτέ η σημαία". Του είπα δεν την υποστείλαμε, την πήραμε από εκεί, να την πλύνουμε". Πράγματι, την πλύναμε και την βάλαμε τη σημαία στον ιστό. Γύρισα με το καράβι στον Ναύσταθμο, με δύο σημαίες πάνω και μου έκαναν παρατήρηση...»

