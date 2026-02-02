Ίμια 30 χρόνια μετά: Πού βρίσκεται η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι;

Η επέτειος των 30 χρόνων από τα Ίμια πέρασε στην ιστορία, τα αφιερώματα, οι μνήμες, οι καταγραφές των γεγονότων αποτύπωσαν διάφορες πτυχές όσων συνέβησαν εκείνες τις μέρες. Ένα ερώτημα όμως παραμένει - και κατά πως φαίνεται θα παραμένει- αναπάντητο: Πού βρίσκεται η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι;

Ο δημοσιογράφος και ερευνητής, Gökhan Karakaş, όπως αποκάλυψε το Newsbomb προ ημερών, έγραψε ένα βιβλίο για να ρίξει φως στο παρασκήνιο της κρίσης των Ιμίων από την τουρκική σκοπιά. Στο βιβλίο, το οποίο εν πολλοίς αποδίδει την ευθύνη της κρίσης στην ελληνική πλευρά, περιλαμβάνονται πληροφορίες και ισχυρισμοί από τους δημοσιογράφους που πήγαν στη βραχονησίδα πριν από τους Τούρκους στρατιώτες και κατέβασαν την ελληνική σημαία.

Δημοσιογράφοι της εφημερίδας Hurriyet, στις 27 Ιανουαρίου 1996, υποστέλλουν την ελληνική σημαία και ύψωνουν την τουρκική στα Ίμια Αρχείου - Eurokinissi

Ίμια 1996 Eurokinissi

«Έδωσαν την σημαία στον Ertuğrul Özkök»

Μιλώντας στο Odatv, ο Karakaş δήλωσε ότι ο δημοσιογράφος Cesur Sert, ο οποίος κατέβασε τη σημαία, κηρύχθηκε «ανεπιθύμητο πρόσωπο» από την Ελλάδα, ότι διαμένει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, αλλά ότι δεν του επετράπη ποτέ να εισέλθει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του καριέρας.

Ο Καρακάς δήλωσε ότι ο Σερτ έδωσε την ελληνική σημαία που είχε κατεβάσει στον δημοσιογράφο Ερτουγρούλ Οζκόκ, ο οποίος είπε ότι θα τη δωρίσει στο μουσείο τύπου στο Καγκαλόγλου (γειτονιά της Κωνσταντινούπολης).

Ο Ertuğrul Özkök είναι Τούρκος δημοσιογράφος και υπήρξε καθημερινός αρθρογράφος. Μεταξύ 1990 και 2010, ήταν ο αρχισυντάκτης της Hürriyet.

Ο Καρακάς εξήγησε επίσης ότι ρώτησε αν η σημαία βρισκόταν στο μουσείο, αλλά οι υπεύθυνοι του μουσείου είπαν ότι δεν βρισκόταν στο απόθεμά τους και ότι η τύχη της παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα.

Πού πήγε η ελληνική σημαία;

Μετά από αυτό το περιστατικό, το Odatv επικοινώνησε με τον Ertuğrul Özkök. Ο Özkök ισχυρίστηκε ότι η σημαία του είχε επιστραφεί, ότι την είχε σιδερώσει και την είχε στείλει στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Σμύρνη, και ότι σε αντάλλαγμα, ζήτησε την επιστροφή της τουρκικής σημαίας που είχε κατέβει. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το θέμα διαβιβάστηκε στον Έλληνα Πρέσβη στην Άγκυρα και από εκεί στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα αρνήθηκε να πάρει πίσω τη σημαία.

Σύμφωνα με τον Οζκόκ, του οποίου η μαρτυρία ελέγχεται για την ακρίβειά της, η Ελλάδα δεν ήθελε τη σημαία για να αποφύγει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι «ηττηθήκαμε». Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι άφησε τη σημαία στο κτίριο της Hürriyet, αλλά χάθηκε όταν έγινε μετακόμιση και δεν την έχει πλέον.

«Ακόμα και Έλληνες δημοσιογράφοι με ρώτησαν πρόσφατα: "Δεν έχεις την σημαία, αλήθεια;"», συνέχισε ο Οζκόκ, προσθέτοντας ότι η σημαία δεν έχει καμία συναισθηματική αξία για αυτόν.

