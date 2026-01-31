Ο «βατραχάνθρωπος των Ιμίων» ξεσπά: «Ανοίξαμε την κερκόπορτα για το γκριζάρισμα του Αιγαίου»

Ο τελευταίος Έλληνας ένστολος που πάτησε στο ελληνικό έδαφος που πολλοί χαρακτηρίζουν σήμερα ως «γκρίζα ζώνη». Βρέθηκε εκεί, λίγες εβδομάδες μετά τα δραματικά γεγονότα των Ιμίων, σε αποστολή που χαρακτηρίζει «ιερή»: Τη διασφάλιση της ελληνικής σημαίας προκειμένου να μην πέσει το σύμβολο σε εχθρικά χέρια. Το κατάφερε, με κίνδυνο της ζωής του.

Ο βατραχάνθρωπος του Λιμενικού Σώματος, εν αποστρατεία σήμερα, Κώστας Χατζηδάκης, λύνει τη σιωπή του και σε μια χειμαρρώδη συνέντευξη στο Newsbomb – και με τη διαύγεια της απόστασης των 30 ετών που πέρασαν από τότε- αξιολογεί την ουσία των όσων συνέβησαν τότε στο ακριτικό Αιγαίο, μην διστάζοντας να κρίνει και να επικρίνει, πράξεις και παραλείψεις των πολιτικών και των στρατιωτικών, που είχαν ως κατάληξη την «προδοσία», όπως λέει, ακόμα και το «άνοιγμα της κερκόπορτας» που συνεπάγεται ίσως νέες, ακόμα πιο δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις, που ίσως διανοίγονται μπροστά μας.

Δείτε τη συνέντευξη:

Οι διαθέσεις της Τουρκίας, άλλωστε είναι γνωστές, και εκφράζονται ξανά αυτές τις ημέρες με την ακραία πρόκληση της… μονομερούς «δέσμευσης» του μισού Αιγαίου με την παράνομη Navtex.

Επιδεικνύοντας τη σημαία που ανέκτησε από τα Ίμια στις 17 Απριλίου 1996, ο Κώστας Χατζηδάκης καλεί σε διαρκή εγρήγορση.

Παρών και ο ίδιος και στα γεγονότα της 31ης Ιανουαρίου, επιχειρώντας σε κοντινό σημείο σε αποστολή του Λιμενικού Σώματος, αρχικά ξεκαθαρίζει ότι το ελικόπτερο που συνετρίβη και παρέσυρε στον θάνατο τους τρεις Έλληνες αξιωματικούς, δεν εβλήθη ποτέ από εχθρικά πυρά – είδε ο ίδιος την ανάσυρσή του κι έχει ξεκάθαρη εικόνα.

Ωστόσο, κρίσιμες λεπτομέρειες των γεγονότων κάθε άλλο παρά έχουν ξεκαθαρίσει – «υπάρχει γενικευμένη ατολμία στο να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή που να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος και της απώλειας των τριών αξιωματικών μας», λέει, κάνοντας λόγο για ένα «επιδερμικό πόρισμα ώστε να κλείσει η υπόθεση».

Ο ίδιος ρίχνει ευθύνες πριν από την πολιτική ηγεσία στον τότε Ναύαρχο Λυμπέρη, ο οποίος όφειλε να έχει καλά προετοιμασμένο τον στόλο για ολοκληρωτική ναυμαχία, καθώς και να επανδρώσει με τους καταδρομείς τα Ίμια, όμως «είμασταν επιπόλαια οργανωμένοι και πιαστήκαμε στον ύπνο».

«Το δικό μου επεισόδιο ήταν η επόμενη ταφόπλακα, μετά το γκριζάρισμα εκείνης της ημέρας – της εντολής δηλαδή «όχι πλοία, όχι σημαίες, όχι στρατός», όπως λέει, περιγράφοντας τον τρόπο που ανέσυρε την ελληνική σημαία, την οποία τοποθέτησαν μέλη μιας ελληνοαμερικανικής ένωσης, προκειμένου να μην την αποσπάσει η Τουρκία.

Όταν το έκανε αυτό, είχε από πάνω του ένα τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο να τον σημαδεύει – και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ένα τουρκικό F-16 να πετάει σε τέτοια μικρή απόσταση από το κεφάλι του, που του προκάλεσε πρόβλημα στην ακοή.

«Αν η σημαία έπεφτε στα χέρια των Τούρκων, μετά θα την πήγαιναν επιδεικτικά σε όλες τις διασκέψεις σαν διαμαρτυρόμενοι ότι ανέβηκε στο νησί Έλληνας στρατιωτικός οπλισμένος και μας απείλησε κιόλας. Κι εγώ μην ξέροντας τις προθέσεις του ελικοπτέρου που πετούσε πάνω από το κεφάλι μου στα 10 μέτρα έχοντας ανοίξει την πόρτα και έβλεπα τον πολυβολητή και έναν καμεραμάν - δεν ήξερα αν έχουν εντολή λόγω της σε εισαγωγικά αποστρατικοποίησης και γκριζαρίσματος περιοχής να με πυροβολήσουν γιατί μας απείλησε ή πήγε να μας ρίξει και τον προλάβαμε εμείς -ώστε να δώσουν ένα τέτοιο στίγμα στο αφήγημά τους, όλα παίζονται», περιγράφει.

Ο Κώστας Χατζηδάκης μάλιστα αποκαλύπτει ότι αυτό που του ζητήθηκε ήταν η καταστροφή της σημαίας. «Θα ήμουν ένας συνένοχος στην όλη συνεχιζόμενη προδοσία που είχε δεχτεί και ταπείνωσε η πατρίδα μου και δεν θα μπορούσα εγώ με την παιδεία της στρατιωτικής και την ηθική που με διέπει να κοιμάμαι τα επόμενά μου χρόνια στη ζωή», είναι τα λόγια με τα οποία δικαιολογεί την πρωτοβουλία του.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, ο δραστήριος και με τεράστια επιχειρησιακή εμπειρία αξιωματικός του Λιμενικού, αναφέρει ότι «το χειρότερο που γίνεται στη σύγχρονη Ελλάδα είναι οι εχθροί που υπάρχουν εντός των πυλών που σου χτυπάνε τον ώμο και από πίσω σου καρφώνουν ένα τεράστιο μαχαίρι. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και πρέπει να μαθαίνουμε τα διδάγματά της. Η Τουρκία δεν διστάζει να κόψει το Αιγαίο στη μέση, διότι έχουν σταθερή εξωτερική πολιτική και όταν είμαστε υποχωρητικοί εμείς, τότε δεν θέλει να πάρει μόνο αυτά που διεκδικεί. Θέλει να τα πάρει όλα»...

Διαβάστε επίσης