Νέα στοιχεία για τη δολοφονία JFK: Το βίντεο που αποδεικνύει ότι ο Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος

Ένα βίντεο για τη δολοφονία του JFK που έχει στην κατοχή της η κυβέρνηση αξίζει πιθανότατα 900 εκατομμύρια δολάρια, ενώ θα μπορούσε να αποδείξει ότι υπήρχε και δεύτερος δράστης, πέρα από τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ. Το κοκκώδες βίντεο 8 χιλιοστών, που τραβήχτηκε από τον επισκευαστή κλιματιστικών του Ντάλας, Όρβιλ Νιξ, καθώς οι σφαίρες διέσχιζαν την πλατεία Ντίλι στις 22 Νοεμβρίου του 1963, δεν έχει δημοσιευτεί από το 1978, όταν εστάλη για ανάλυση από μια εταιρεία του Λος Άντζελες και αργότερα περιήλθε σε ομοσπονδιακή ιδιοκτησία - αν και οι ομοσπονδιακοί ισχυρίζονται ότι δεν το έχουν, όπως αποκαλύπτει η New York Post.

Ο Νιξ πέθανε το 1972 και η εγγονή του συνέχισε τον νομικό αγώνα του πατέρα της για να ανακτήσει την ταινία του, η οποία θεωρεί ότι αξίζει περισσότερα από 900 εκατομμύρια δολάρια, καθώς μπορεί να κρύβει το κλειδί σε μία από τις μεγαλύτερες συγκαλύψεις στην ιστορία.

Η εγγονή του Όρβιλ Νιξ, ο οποίος γύρισε φιλμ για τη δολοφονία του Κένεντι, αγωνίζεται για να την αποκτήσει και να λάβει αποζημίωση

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε τώρα ότι η διαμάχη για την ταινία μπορεί να προχωρήσει και το υλικό θα μπορούσε επιτέλους να δει το φως της δημοσιότητας. Σε αντίθεση με το περίφημο ντοκουμέντο του Zαπρούντερ ένα ερασιτεχνικό, έγχρωμο βίντεο 26,6 δευτερολέπτων που είχε τραβήξει ο Aβραάμ Ζαπρούντερ και έδειχνε τη στιγμή που ο πρόεδρος Κένεντι πυροβολήθηκε στο κεφάλι, η κάμερα του Νιξ ήταν στραμμένη προς το διαβόητο καταπράσινο ύψωμα - το ακριβές σημείο από το οποίο πολλοί μάρτυρες πίστευαν ότι προήλθαν οι πυροβολισμοί. Οι θεωρίες συνωμοσίας ανέφεραν εδώ και καιρό ότι ένας δεύτερος ένοπλος κρυβόταν πίσω από έναν φράχτη στο ύψωμα.

Η ταινία του Nιξ κατέγραψε την πρώην πρώτη κυρία Τζάκι Κένεντι να σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος της προεδρικής λιμουζίνας αμέσως μετά τον πυροβολισμό του συζύγου της και μια θέα του φράχτη. Θα μπορούσε να φέρει στο φως στοιχεία ότι ο ένοπλος Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος του — χάρη στις νέες τεχνολογίες οπτικών ινών και την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Σκοτ ​​Ουάτνικ της Wilk Auslander LLP, δικηγόρο της εγγονής του Νιξ, Λίντα Γκέιλ Νιξ Τζάκσον.

O Όρβιλ Νιξ

«Είναι πραγματικά η μόνη που είναι γνωστό ότι έχει απαθανατίσει την καταπράσινη περιοχή με τους λόφους της Dealey Plaza ακριβώς τη στιγμή που έλαβε χώρα η δολοφονία», δήλωσε ο Ουάτνικ στη Νew York Post, σημειώνοντας ότι η ταινία θα μπορούσε να ενισχύσει την έκθεση μίας επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις Δολοφονίες το 1978, η οποία διαπίστωσε ότι ο Κένεντι «πιθανώς δολοφονήθηκε ως αποτέλεσμα συνωμοσίας». Αυτή η επιτροπή απέκτησε την ταινία του Νιξ και έπαιξε ρόλο στη νομική διαμάχη για την επιστροφή της. «Αν εξετάσουμε το πρωτότυπο φιλμ με την τεχνολογία του 2026, σίγουρα μπορούμε να αποτυπώσουμε λεπτομέρειες που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αποτυπώσουμε όταν... η επιτροπή είχε το φιλμ το 1978», είπε.

Το FBI, σε δική του ανάλυση το 1980, διαπίστωσε ανακρίβειες σε αυτήν την έκθεση, η οποία βασίστηκε σε ακουστική ανάλυση για να προσπαθήσει να εντοπίσει τη θέση ενός πιθανού δεύτερου δράστη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι δεκαετιών, η ταινία του Νιξ βρισκόταν στην κατοχή του FBI, του ειδησεογραφικού πρακτορείου United Press International, του Κογκρέσου και μιας ιδιωτικής εταιρείας που ονομάζεται The Aerospace Corporation στο Λος Άντζελες, η οποία την ανέλυσε και λέει ότι την παρέδωσε πίσω στα Εθνικά Αρχεία.

Οι δικηγόροι της οικογένειας λένε ότι η νέα τεχνολογία θα επέτρεπε πιο προηγμένη ανάλυση για να εντοπιστεί τι συνέβη.

Το 1988, τα Εθνικά Αρχεία δήλωσαν ότι είχαν μόνο ένα αντίγραφο - και η διαδικασία νομικής αποκάλυψης που ορίστηκε από τον Δικαστή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Αξιώσεων, Στίβεν Σβαρτς, σε διάταξη της 15ης Ιανουαρίου δίνει στους δικηγόρους την ευκαιρία να προσπαθήσουν να αναγκάσουν την κυβέρνηση να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείρισή της. Η υπόθεση της οικογένειας βασίζεται στην 5η Τροπολογία, η οποία ορίζει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατασχέσει περιουσία χωρίς να προσφέρει «δίκαιη αποζημίωση» σε αντάλλαγμα.

Ωστόσο, ο νόμος περί αρχείων JFK του 1992 παραχώρησε στην κυβέρνηση δικαιώματα ιδιοκτησίας στα αποδεικτικά στοιχεία της δολοφονίας του JFK, ενώ παράλληλα καθιέρωσε μια διαδικασία για την δημοσιοποίηση των αρχείων στο κοινό. Αλλά η τεράστια χρηματική απαίτηση της οικογένειας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα — δεδομένου ότι μια επιτροπή διαιτησίας εκτίμησε το πιο διάσημο αντίστοιχο της ταινίας Nix, το φιλμ 8 χιλιοστών που γύρισε ο κατασκευαστής ενδυμάτων Ζαπρούντερ στα 16 εκατομμύρια δολάρια το 1999, αποκαλώντας το «ένα μοναδικό ιστορικό αντικείμενο πρωτοφανούς αξίας».

Οι δικηγόροι της εγγονής του Νιξ αναφέρουν αυτή την αξία ως σημείο αναφοράς για την αξία της ταινίας του Νιξ τότε, αλλά θέλουν η πελάτισσά τους να τραβήξει πολύ το ενδιαφέρον, με βάση την μακροχρόνια κατοχή της ταινίας από την κυβέρνηση.

«Αν κάποιος έλεγε ότι αυτή η ταινία αξίζει όσο αξίζει η άλλη από το 1992 και εφάρμοζε τον ανατοκισμό 32 ετών σε τριμηνιαία βάση, θα άρχιζε να βγάζει αριθμούς που έφταναν τις εκατοντάδες εκατομμύρια», είπε ο Γουάτνικ. Μια «προκαταρκτική εκτίμηση» στην οποία κατέληξε η ομάδα του ήταν 930 εκατομμύρια δολάρια.

Η έκθεση της Επιτροπής Γουόρεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ ήταν ο μόνος ένοπλος που σκότωσε τον Κένεντι

Οι δικηγόροι της οικογένειας Τζάκσον λένε ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την δικαστική υπόθεση και την πιθανή δίκη που θα προκύψει εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, για να δημοσιευθούν νέες πληροφορίες από την κυβέρνηση σχετικά με το πώς και πού έχει αποθηκεύσει υλικό, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων του εγκεφάλου του JFK, και ηχογραφήσεων εσωτερικών επικοινωνιών αστυνομικών του Ντάλας την ημέρα των πυροβολισμών.

«Αυτή είναι άλλωστε η απόδειξη της δολοφονίας του προέδρου του έθνους μας», δήλωσε ο Ουάτνικ. «Επομένως, είναι ακόμη πιο σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρίσκονται αυτά τα αρχεία». Οι δικηγόροι της οικογένειας δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τις απαντήσεις της κυβέρνησης ως έχουν. Μεταξύ των αρχείων του Κένεντι, που λένε, έχουν «απομακρυνθεί» με την πάροδο των ετών: το πρωτότυπο αντίγραφο της συμπληρωματικής έκθεσης νεκροψίας του προέδρου, έως και τρεις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την νεκροψία και ο εγκέφαλος του Κένεντι.

Η έκθεση της Επιτροπής Γουόρεν του 1964 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Όσβαλντ ενήργησε μόνος του, καθώς περνούσε η αυτοκινητοπομπή του τότε προέδρου, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν απορρίψει εδώ και καιρό τα συμπεράσματά της.

Διαβάστε επίσης