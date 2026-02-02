Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εγώ θα επιμείνω, σε αυτό εδώ το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»

Νέο μήνυμα μέσω Instagram έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά το δικαιολογημένο του ξέσπασμα με αφορμή την ήττα από τον Άρη.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού εξέφρασε για μια ακόμα φορά τη σιγουριά του για την κατάληξη που θα έχει η σεζόν.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω και θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».