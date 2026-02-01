Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

Ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αμέσως μετά την ήττα της ομάδας από τον Άρη, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να μιλάει με σκληρά λόγια για τον προπονητή και τους παίκτες της ομάδας, θέτοντας άπαντες προ των ευθυνών τους.

Αναλυτικά:

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος!

Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε! Άντε μπράβο…»