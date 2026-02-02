Μεντβέντεφ: Επικίνδυνα τα πυρηνικά όπλα αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε

Ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε το εδαφικό ζήτημα ως το πιο δύσκολο στην Ουκρανία

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μεντβέντεφ: Επικίνδυνα τα πυρηνικά όπλα αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Αναμφίβολα τα πυρηνικά όπλα είναι επικίνδυνα. Αν πρόκειται όμως για το ίδιο το μέλλον της χώρας, κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι η Ρωσία θα τα χρησιμοποιήσει», ανέφερε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε νέες δηλώσεις του σε συνέντευξή του στο TASS, το Reuters και το στρατιωτικό πρόγραμμα Wargonzo.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είπε ότι ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος, αλλά ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί μια παγκόσμια σύγκρουση, ενώ δήλωσε ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουν ξαναρχίσει οι επαφές με την Ουάσινγκτον.
Ωστόσο, ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί με σφοδρές επικρίσεις στο Κίεβο και τις δυτικές δυνάμεις, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας κλιμάκωσης του πολέμου προς μια πυρηνική «αποκάλυψη», δήλωσε ότι η Δύση έχει επανειλημμένα αγνοήσει τα ρωσικά συμφέροντα.
«Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη», δήλωσε ο Μεντβέντεφ. «Το όριο του πόνου φαίνεται να μειώνεται».

Ο Μεντβέντεφ στη συνέντευξή του χαρακτηρίζει τους δυτικές ισχυρισμούς για ρωσική και κινεζική απειλή στη Γροιλανδία «ιστορίες τρόμου» που επινοήθηκαν από δυτικούς ηγέτες για να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά τους.

«Αυτή η λεγόμενη απειλή από τη Ρωσία και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι απλά μια φρίκη», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα. «Αυτό είναι πράγματι μια σοβαρή πρόκληση για την ενότητα του Ατλαντικού», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.
«Ίσως όλα να εξελιχθούν σύμφωνα με ένα πιο ήρεμο σενάριο πριν από τη στρατιωτική επέμβαση και τις μάχες εντός του μπλοκ του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Το εδαφικό της Ουκρανίας

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας το εδαφικό ζήτημα είναι πραγματικά το πιο περίπλοκο στην ουκρανική διευθέτηση. «Αν μιλήσουμε για το εδαφικό ζήτημα, αυτό υπάρχει και είναι πράγματι πολύπλοκης φύσης», επεσήμανε ο Μεντβέντεφ.

«Συχνά λένε ότι το 95% ή το 90% της συμφωνίας έχει τεθεί σε ισχύ. Δεν υπάρχει καμία αριθμητική εδώ», πρόσθεσε.

Τι είπε για τη Φινλανδία

«Ο Φινλανδός Πρόεδρος Stubb ξεχνά συνεχώς ότι η χώρα του ήταν δορυφόρος της Γερμανίας του Χίτλερ και ότι οι Φινλανδοί συγχωρέθηκαν για αυτό μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε επίσης ο Ρώσος αξιωματούχος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! «Πράσινος» ο Μούσα Σισοκό - Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

11:08ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα «βαριά» ήττα για τους Μπακς δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Όλα τα αποτελέσματα (02/02)

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ: «Γενναία» συνταγματική αναθεώρηση και ευκαιρία για σύγχρονο και άρτιο υπόδειγμα διακυβέρνησης

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας

10:55LIFESTYLE

«'Εχω να πατήσω στο σούπερ μάρκετ εδώ και 6 χρόνια» - Η δήλωση της Κιμ Καρντάσιαν και η αντίδραση της αδελφής της, Κλόε

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πιο πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης και πιο πολλά υβριδικά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νόα για αναφορά στην υπόθεση Έπσταϊν στα Grammy - Το αστείο που τον εξόργισε (Βίντεο)

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Επικίνδυνα τα πυρηνικά όπλα αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Aποκαλυπτήρια ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο Λάρισας

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τα επόμενα βήματα στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα μετά το άνοιγμα της Ράφα - «Αγκάθια» και προσδοκίες

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έπειτα από είκοσι μήνες, άνοιξε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρή ηλικιωμένη από πτώση στις εργατικές κατοικίες – Τι εξετάζει η Αστυνομία

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Φρικτός θάνατος για πρώην τραγουδίστρια του The Voice - Τη δάγκωσε δηλητηριώδες φίδι στον ύπνο της

10:19LIFESTYLE

Grammy 2026: Η αγκαλιά του Χάρι Στάιλς και του Bad Bunny γίνεται viral στα social media

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά του Καρκίνου στο Σύνταγμα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή η θερμοκρασία τον Ιανουάριο

10:07LIFESTYLE

Είπαν «Καλημέρα Ελλάδα» Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος – Νέα σελίδα για την εκπομπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρουβίκωνας: Σε λάθος εταιρία και όχι στη «Βιολάντα» η επίθεση στο Μενίδι

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Επικίνδυνα τα πυρηνικά όπλα αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Βίντεο από τη μάχη του πλοιάρχου να δέσει το πλοίο στο λιμάνι εν μέσω ισχυρών ανέμων

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστή η κυκλοφορία από Άρτα έως Αμφιλοχία - Η ανακοίνωση της εταιρείας

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Καραχάλιος «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Παύλου Ντε Γκρες

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε χρόνια επαφή με τον Επστάιν - «Μου γαργαλάς το μυαλό...»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό - Κλειστά και τα δύο ρεύματα στο ύψος της Συκούλας

07:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου στη Νέα Πέραμο – Δολοφονία «βλέπει» η Αστυνομία

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε χωριό του Ηρακλείου – Στόχος σπίτι και αυτοκίνητο, γνωστός στις Αρχές ο 19χρονος δράστης

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισοδιακό «τρίτο ημίχρονο» - Το πέναλτι που οδήγησε σε εντάσεις και καταγγελίες

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Πού βρίσκεται η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ