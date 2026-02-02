Μεντβέντεφ: Επικίνδυνα τα πυρηνικά όπλα αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε

«Αναμφίβολα τα πυρηνικά όπλα είναι επικίνδυνα. Αν πρόκειται όμως για το ίδιο το μέλλον της χώρας, κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι η Ρωσία θα τα χρησιμοποιήσει», ανέφερε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε νέες δηλώσεις του σε συνέντευξή του στο TASS, το Reuters και το στρατιωτικό πρόγραμμα Wargonzo.

?Kremlin straight talk: Russia is ready to go nuclear



“If it comes down to the very fate of the country, no one should have any doubt that Russia will use it,” Dmitry Medvedev declared. pic.twitter.com/H4KqKxhOdB — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είπε ότι ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος, αλλά ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί μια παγκόσμια σύγκρουση, ενώ δήλωσε ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουν ξαναρχίσει οι επαφές με την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί με σφοδρές επικρίσεις στο Κίεβο και τις δυτικές δυνάμεις, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας κλιμάκωσης του πολέμου προς μια πυρηνική «αποκάλυψη», δήλωσε ότι η Δύση έχει επανειλημμένα αγνοήσει τα ρωσικά συμφέροντα.

«Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη», δήλωσε ο Μεντβέντεφ. «Το όριο του πόνου φαίνεται να μειώνεται».

Ο Μεντβέντεφ στη συνέντευξή του χαρακτηρίζει τους δυτικές ισχυρισμούς για ρωσική και κινεζική απειλή στη Γροιλανδία «ιστορίες τρόμου» που επινοήθηκαν από δυτικούς ηγέτες για να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά τους.

«Αυτή η λεγόμενη απειλή από τη Ρωσία και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι απλά μια φρίκη», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα. «Αυτό είναι πράγματι μια σοβαρή πρόκληση για την ενότητα του Ατλαντικού», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

«Ίσως όλα να εξελιχθούν σύμφωνα με ένα πιο ήρεμο σενάριο πριν από τη στρατιωτική επέμβαση και τις μάχες εντός του μπλοκ του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Το εδαφικό της Ουκρανίας

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας το εδαφικό ζήτημα είναι πραγματικά το πιο περίπλοκο στην ουκρανική διευθέτηση. «Αν μιλήσουμε για το εδαφικό ζήτημα, αυτό υπάρχει και είναι πράγματι πολύπλοκης φύσης», επεσήμανε ο Μεντβέντεφ.

«Συχνά λένε ότι το 95% ή το 90% της συμφωνίας έχει τεθεί σε ισχύ. Δεν υπάρχει καμία αριθμητική εδώ», πρόσθεσε.

Τι είπε για τη Φινλανδία

«Ο Φινλανδός Πρόεδρος Stubb ξεχνά συνεχώς ότι η χώρα του ήταν δορυφόρος της Γερμανίας του Χίτλερ και ότι οι Φινλανδοί συγχωρέθηκαν για αυτό μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε επίσης ο Ρώσος αξιωματούχος.