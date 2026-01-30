Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών: «Στον αέρα» η συνθήκη New START

H επικείμενη κατάρρευση της συμφωνίας New START τερματίζει μισό αιώνα ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών. Ρωσία και ΗΠΑ πλησιάζουν σε έναν κόσμο χωρίς περιορισμούς στα στρατηγικά τους οπλοστάσια.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών: «Στον αέρα» η συνθήκη New START
Ρωσικός πυρηνοκίνητος πύραυλος κρουζ Burevestnik
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο, εκτός εάν καταλήξουν σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής πριν λήξει η τελευταία εναπομένουσα συνθήκη για τον έλεγχο των εξοπλισμών σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Η Συνθήκη New START πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπήρχαν περιορισμοί στα πυρηνικά οπλοστάσια μεγάλου βεληνεκούς για πρώτη φορά από τότε που ο Ρίτσαρντ Νίξον και ο Σοβιετικός ηγέτης Λεονίντ Μπρέζνιεφ υπέγραψαν δύο ιστορικές συμφωνίες το 1972, στο πρώτο ταξίδι Αμερικανού προέδρου στη Μόσχα.

trump-putin.jpg

Πούτιν και Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε οι δύο πλευρές να τηρήσουν τα υπάρχοντα όρια για τους πυραύλους και τις κεφαλές για ένα ακόμη έτος, ώστε να κερδίσουν χρόνο και να αποφασίσουν τι θα ακολουθήσει, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα. Ο Τραμπ δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι «αν λήξει, λήγει» και ότι η συνθήκη θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια καλύτερη.

Ορισμένοι Αμερικανοί πολιτικοί υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ θα πρέπει να απορρίψει την προσφορά του Πούτιν, δίνοντας έτσι την ελευθερία στην Ουάσινγκτον να αναπτύξει το οπλοστάσιό της για να αντιμετωπίσει μια ταχεία πυρηνική συσσώρευση από μια τρίτη δύναμη: την Κίνα. Ο Τραμπ λέει ότι θέλει να επιδιώξει την «αποπυρηνικοποίηση» τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα. Αλλά το Πεκίνο λέει ότι είναι παράλογο να αναμένεται ότι θα συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον αφοπλισμό με δύο χώρες των οποίων τα οπλοστάσια εξακολουθούν να είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά του.

Γιατί έχουν σημασία οι πυρηνικές συνθήκες;

Από τις πιο σκοτεινές ημέρες του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση απειλούσαν η μία την άλλη με «αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή» σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, και οι δύο έχουν δει τις συνθήκες περιορισμού των όπλων ως έναν τρόπο για να αποτρέψουν είτε μια θανατηφόρα παρεξήγηση είτε έναν οικονομικά καταστροφικό ανταγωνισμό εξοπλισμών.

Οι συνθήκες όχι μόνο θέτουν αριθμητικά όρια στους πυραύλους και τις πυρηνικές κεφαλές, αλλά απαιτούν επίσης από τις πλευρές να ανταλλάσσουν πληροφορίες - ένα κρίσιμο κανάλι για να «προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε από πού προέρχεται η άλλη πλευρά και ποιες είναι οι ανησυχίες και οι αιτίες της», δήλωσε η Ντάρια Ντολζίκοβα στο think-tank RUSI στο Λονδίνο.

Χωρίς νέα συνθήκη, η καθεμία θα αναγκαζόταν να ενεργήσει σύμφωνα με τις χειρότερες δυνατές υποθέσεις σχετικά με τα όπλα που παράγει, δοκιμάζει και αναπτύσσει η άλλη, δήλωσε ο Νικολάι Σοκόφ, Ρώσος πρώην διαπραγματευτής όπλων. «Είναι μια αυτοσυντηρούμενη διαδικασία. Και φυσικά, αν υπάρχει ένας μη ρυθμιζόμενος ανταγωνισμός εξοπλισμών, τα πράγματα θα γίνουν αρκετά αποσταθεροποιητικά», είπε.

Η νέα Συνθήκη δεν είναι απλή υπόθεση

Από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα αντικαταστήσει και ενημερώσει τις συνθήκες της εποχής του Ψυχρού Πολέμου που περιόριζαν τα λεγόμενα στρατηγικά όπλα που στρέφουν η μία προς τις πόλεις και τις βάσεις της άλλης.

Η πιο πρόσφατη, η New START, υπογράφηκε το 2010 από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σύμμαχο του Πούτιν, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως πρόεδρος της Ρωσίας για τέσσερα χρόνια. Θέτει όριο στον αριθμό των αναπτυγμένων στρατηγικών κεφαλών στις 1.550 σε κάθε πλευρά, με όχι περισσότερα από 700 συστήματα για την παράδοσή τους από ξηρά, θάλασσα ή αέρα, με διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, πύραυλο που εκτοξεύεται από υποβρύχιο ή βαρύ βομβαρδιστικό.

Η αντικατάστασή του με μια νέα συνθήκη δεν θα ήταν απλή υπόθεση. Η Ρωσία έχει αναπτύξει νέα συστήματα με πυρηνικά όπλα -τον πύραυλο κρουζ Burevestnik, τον υπερηχητικό Oreshnik και την τορπίλη Poseidon- που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της New START. Και ο Τραμπ έχει ανακοινώσει σχέδια για ένα διαστημικό σύστημα πυραυλικής άμυνας "Golden Dome", το οποίο η Μόσχα θεωρεί ως μια προσπάθεια αλλαγής της στρατηγικής ισορροπίας.

Sweden Nuclear Weapons

Εν τω μεταξύ, το οπλοστάσιο της Κίνας αυξάνεται, χωρίς να ελέγχεται από συμφωνίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Το Πεκίνο διαθέτει πλέον περίπου 600 πυρηνικές κεφαλές και το Πεντάγωνο εκτιμά ότι θα έχει περισσότερες από 1.000 έως το 2030. Μια δικομματική επιτροπή του Κογκρέσου το 2023 δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τώρα μια «υπαρξιακή πρόκληση» όχι από έναν αλλά από δύο πυρηνικούς εταίρους και πρέπει να είναι προετοιμασμένες για ταυτόχρονους πολέμους με τη Ρωσία και την Κίνα.

Οι συστάσεις του περιελάμβαναν την προετοιμασία για την έξοδο από την αποθήκη ορισμένων ή όλων των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που αφαιρέθηκαν βάσει της Νew START και φυλάσσονταν σε εφεδρικό απόθεμα. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αποκατάσταση των κεφαλών που αφαιρέθηκαν από τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Minuteman III και τα Trident D5 που εκτοξεύονται από υποβρύχια, καθώς και την επιστροφή σε πυρηνικούς ρόλους περίπου 30 στρατηγικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών B-52 που έχουν μετατραπεί σε συμβατικές αποστολές.

«Οι κεφαλές είναι εκεί. Οι πύραυλοι είναι εκεί. Δεν αγοράζετε τίποτα καινούργιο», δήλωσε Αμερικανός πρώην αξιωματούχος που ασχολείται με την πολιτική πυρηνικών όπλων και ζήτησε να μην κατονομαστεί. Ο πρώην αξιωματούχος ανέμενε μόνο «μέτριες» αυξήσεις στις επαναγεμίσεις κεφαλών σε περίπτωση που ο Τραμπ παρήγγειλε αυτές τις επιλογές.

Αλλά ο Κίνγκστον Ράιφ, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου που τώρα εργάζεται στον ερευνητικό οργανισμό RAND, δήλωσε σε πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο ότι στο υψηλότερο επίπεδο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «διπλασιάσουν περίπου» τις αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές τους από το όριο της Νew START, ενώ η Ρωσία θα ήταν σε θέση να προσθέσει περίπου 800. Και οι δύο πλευρές θα χρειαστούν τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του έτους για να κάνουν σημαντικές αλλαγές, είπε.

Η πρόταση Πούτιν διχάζει τις ΗΠΑ

Στους πολιτικούς κύκλους στις ΗΠΑ, οι απόψεις διίστανται σχετικά με το εάν ο Τραμπ θα πρέπει να συμφωνήσει με την προσφορά του Πούτιν να διατηρήσει τα υπάρχοντα όρια σε ισχύ για ένα χρόνο. Ο Τραμπ θα πρέπει να λάβει μέτρα «για να μειώσει τον κίνδυνο μιας σπάταλης κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών και να μειώσει τον κίνδυνο μιας καταστροφικής παρερμηνείας (της πρόθεσης της άλλης πλευράς) που θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης», δήλωσε ο Πολ Ντιν, πρώην αξιωματούχος ελέγχου των όπλων και μέλος σήμερα της Πρωτοβουλίας Πυρηνικής Απειλής.

s.jpg

Χώρες οπλισμένες με πυρηνικά όπλα

Οι υποστηρικτές του ελέγχου των όπλων επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ήδη τεράστια έξοδα από ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των πυρηνικών δυνάμεων -συμπεριλαμβανομένου ενός νέου υποβρυχίου, βομβαρδιστικού και ICBM- το οποίο παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις και τεράστιες υπερβάσεις κόστους. Το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι ο εκσυγχρονισμός, η συντήρηση και η λειτουργία των πυρηνικών δυνάμεων θα κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μεταξύ 2025 και 2034.

«Εάν οι ΗΠΑ υπερβούν τα όρια της Νew START φορτώνοντας πυρηνικές κεφαλές, η Ρωσία θα κάνει το ίδιο και η Κίνα θα το χρησιμοποιήσει ως άλλη μια δικαιολογία για να ενισχύσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο», δήλωσε στο Reuters ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Εντ Μάρκεϊ, κορυφαίος υποστηρικτής του ελέγχου των όπλων.
«Τελικά, ο Τραμπ θα έχει ξεκινήσει μια νέα κούρσα εξοπλισμών που δεν χρειαζόμαστε, ούτε μπορούμε να κερδίσουμε. Περισσότερα όπλα δεν θα κάνουν τη χρήση τους ασφαλέστερη».

Από την άλλη πλευρά της συζήτησης, ειδικοί και πρώην αξιωματούχοι λένε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Πούτιν, σημειώνοντας ότι σταμάτησε τις αμοιβαίες επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της New START το 2023 λόγω της υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία. Ο Φράνκλιν Μίλερ, μέλος της δικομματικής επιτροπής του Κογκρέσου, δήλωσε ότι οι απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα απαιτούν αύξηση των αναπτυγμένων στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών των ΗΠΑ.

«Τώρα πρέπει να είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε τη Ρωσία και την Κίνα ταυτόχρονα», δήλωσε ο Μίλερ. «Η ισχύς στην οποία η συνθήκη περιόρισε τις ΗΠΑ το 2010 δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει από κοινού τη Ρωσία και την Κίνα». Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για όπλα θα πρέπει να αυξηθούν, αν και «όχι ριζικά, όχι σε τεράστιο βαθμό», είπε, σε μια διαδικασία που πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Ερωτηθείς για τις προθέσεις του Τραμπ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος θα αποφασίσει την πορεία προς τα εμπρός όσον αφορά στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, την οποία θα διευκρινίσει στο δικό του χρονοδιάγραμμα». Ο Μεντβέντεφ, ο Ρώσος πρώην πρόεδρος που υπέγραψε τη Νew START, δήλωσε στην εφημερίδα Kommersant ότι ο Τραμπ ήταν απρόβλεπτος. «Η Ρωσία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε εξέλιξη. Οι νέες απειλές για την ασφάλειά μας θα αντιμετωπιστούν άμεσα και αποφασιστικά», δήλωσε.

