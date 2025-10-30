Μία ώρα πριν από τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στη Σεούλ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως διέταξε το Πεντάγωνο να εκκινήσει άμεσα δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά μετά το 1992.

«Ναι, έπρεπε να το κάνω, όπως και οι άλλοι. Φαίνεται πως όλοι κάνουν πυρηνικές δοκιμές. Δεν κάνουμε δοκιμές, τις έχουμε σταματήσει πολλά χρόνια νωρίτερα. Αλλά αν οι άλλοι κάνουν, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε και εμείς», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο, η τελευταία φορά που η Ρωσία δοκίμασε πυρηνικά όπλα ήταν το 1990 και η Κίνα το 1996.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι η εκτόξευση του διηπειρωτικού πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik και η δοκιμή του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου «Ποσειδών», τις οποίες η Μόσχα πραγματοποίησε την τελευταία εβδομάδα, δεν αποτελούν πυρηνικές δοκιμές.

«Θα επικαλεστώ τις δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, που έχει επαναλάβει πολλές φορές πως αν κάποιος αποχωρήσει από το μορατόριουμ, η Ρωσία θα απαντήσει με αντίστοιχο τρόπο», προσέθεσε.

«Σχεδόν το 90% των πυρηνικών όπλων βρίσκονται στα οπλοστάσια της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ήταν πάντα το θέμα λόγω της εμπειρίας του Ψυχρού Πολέμου, του ρόλου και των οπλοστασίων που ανέπτυξαν με τον χρόνο, των στρατηγικών κ.ά.», σύμφωνα με μέλος της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων.

Η πυρηνική εποχή ξεκίνησε με τον βομβαρδισμό των ιαπωνικών πόλεων Χιροσίμα και Ναγκασάκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που οδήγησε στον θάνατο περισσότερους από 110.000 ανθρώπους και έθεσε την αρχή της κούρσας των πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Μόσχα στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Μεταξύ του 1945 και του 1996, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία πραγματοποίησαν περισσότερες από 2.000 πυρηνικές δοκιμές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολέθρου.

Οι χώρες που διαθέτουν τις περισσότερες πυρηνικές κεφαλές

Το παγκόσμιο πυρηνικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει 12.400 πυρηνικές κεφαλές.

Συγκεκριμένα:

– Ρωσία: 5.459

– Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 5.177

– Κίνα: 600

– Γαλλία: 290

– Ηνωμένο Βασίλειο: 225

– Ινδία: 180

– Πακιστάν: 170

– Ισραήλ: 90

– Βόρεια Κορέα: 50

Στην Ευρώπη, από την πλευρά του ΝΑΤΟ, υπάρχουν 100 πυρηνικές κεφαλές.

Από το 1945 έως σήμερα έχουν γίνει 2.000 πυρηνικές δοκιμές. Η τελευταία πυρηνική δοκιμή ήταν την 3η Σεπτεμβρίου 2017, στη Βόρεια Κορέα.

Μόνο αυτές οι δύο χώρες θα επιβιώσουν σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Το Διεθνές Ινστιτούτο Ειρήνης της Στοκχόλμης (SIPRI) αποτύπωσε με ακρίβεια το δυστοπικό τοπίο που διαμορφώνεται. Ο πλανήτης δεν «ξεγλιστρά» απλώς προς μία νέα εποχή εξοπλισμών αλλά τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, φορτωμένος με πυρηνικές κεφαλές, συστήματα πρώτου πλήγματος και κράτη που επίσημα ή ανεπίσημα ενισχύουν τα οπλοστάσια.

Το SIPRI κατέγραψε ότι το 2025 βρίσκει τις εννέα πυρηνικές δυνάμεις να αναβαθμίζουν, να επεκτείνουν και να αυστηροποιούν τις αποτροπές τους, εγκαταλείποντας την εποχή των ελέγχων και των συνθηκών περιορισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί αρχίζουν να αποκαλύπτουν τις περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν πραγματικά να επιβιώσουν σε ένα καταστροφικό σενάριο πυρηνικού πολέμου.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια και συγγραφέα, Άνι Γιάκομπσεν, υπάρχουν μόνο δύο χώρες στον πλανήτη που θεωρούνται ικανές να αντέξουν τις συνέπειες ενός παγκόσμιου πυρηνικού ολοκαυτώματος: Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Οι «τυχερές» χώρες του Νότιου Ημισφαιρίου

Η Γιάκομπσεν εξήγησε πως σε περίπτωση πυρηνικής σύρραξης, το Βόρειο Ημισφαίριο θα βρεθεί σε κατάσταση απόλυτης κατάρρευσης, σε συνέντευξη στη σειρά podcast, The Diary of a CEO. Οι θερμοκρασίες θα πέσουν απότομα, προκαλώντας «πυρηνικό χειμώνα», με αποτέλεσμα τη διάλυση της αγροτικής παραγωγής σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία.

«Θα είναι σαν να ζεις σε πάγο για δέκα χρόνια. Η γεωργία θα καταρρεύσει, ο ήλιος θα είναι θανάσιμος λόγω της καταστροφής της στιβάδας του όζοντος, και οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να ζουν υπόγεια», ανέφερε.

Αντίθετα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, του εύκρατου κλίματος και της απόστασης από τα μεγάλα πυρηνικά κράτη, έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τις βασικές συνθήκες επιβίωσης, όπως η παραγωγή τροφής και το καθαρό περιβάλλον.

Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή Όουεν Τουν, που επικαλείται η Γιάκομπσεν, σε περίπτωση πλήρους πυρηνικού πολέμου θα σκοτωθούν έως και 5 δισ. άνθρωποι λόγω της καταστροφής αλλά και έλλειψης τροφής.

Στο ερώτημα «πού μπορεί κάποιος να επιβιώσει;» η ειδικός υποστήριξε ότι «αν ήθελα να επιβιώσω, θα πήγαινα στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία. Αυτές είναι οι μόνες περιοχές που μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν τροφή».

