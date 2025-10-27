Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik («Θαλασσοβάτης») που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα έγινε από το αρχιπέλαγος της Novaya Zemlya ( Νόβαγια Ζεμλιά – Νέα Γη) στην θάλασσα του Μπάρεντς.

Ο πύραυλος σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

Russia has successfully tested its nuclear-powered Burevestnik cruise missile, a weapon Moscow says can evade any defense system pic.twitter.com/faTZWp7FmR — Reuters (@Reuters) October 26, 2025

