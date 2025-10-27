Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας
Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.
Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik («Θαλασσοβάτης») που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα έγινε από το αρχιπέλαγος της Novaya Zemlya ( Νόβαγια Ζεμλιά – Νέα Γη) στην θάλασσα του Μπάρεντς.
Ο πύραυλος σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες.
Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.
Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.