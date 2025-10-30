Ο Τραμπ ανατρέπει για πρώτη φορά από το 1992 την πολιτική των ΗΠΑ για τα πυρηνικά - Τι σημαίνει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη το πρωί ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων «σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα, σε μια προφανή προσπάθεια να επιδείξει τη στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από μια συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Η ανακοίνωση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social σηματοδότησε μια ανατροπή της δεκαετούς πυρηνικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στις σχέσεις με τους αντιπάλους των ΗΠΑ, αν και η ανάρτησή του περιλάμβανε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των δοκιμών.

Η τελευταία δοκιμή πυρηνικών όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε το 1992, πριν ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους εφαρμόσει μορατόριουμ σε τέτοιου είδους ασκήσεις με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Τραμπ έγραψε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως και ότι αποτελεί απάντηση στα προγράμματα δοκιμών άλλων χωρών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφρασε την έκπληξή του για τις δηλώσεις του Τραμπ, επισημαίνοντας την παγκόσμια αναστολή των πυρηνικών δοκιμών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι άλλες χώρες φέρεται να διεξάγουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, αλλά μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε ότι κάποιος διεξάγει δοκιμές», είπε.

Ο πρόεδρος δημοσίευσε ένα μήνυμα σχετικά με την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων, ενώ το ελικόπτερο του, το Marine One, βρισκόταν στον αέρα καθ' οδόν προς τη βάση Gimhae Air Base για να συναντήσει τον Xi.

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με το τι θα περιλαμβάνουν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Trump δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Xi ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα: «Θα ανακοινωθεί.Έχουμε χώρους δοκιμών», είπε ο Τραμπ. «Θα ανακοινωθεί».

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι είχε συζητήσει με τον Σι για το αναπτυσσόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Κίνας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που χαρακτήρισε «εκπληκτική» και η οποία, όπως είπε, οδήγησε σε μια ετήσια εμπορική συμφωνία εν μέσω του μηνών μακρού εμπορικού πολέμου με την Κίνα. Όταν ρωτήθηκε, ο Τραμπ δεν εξήγησε γιατί δημοσίευσε την ανακοίνωση εκείνη τη στιγμή.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι είχε δοκιμάσει με επιτυχία έναν πυραύλο κρουζ με πυρηνική ισχύ, τον Burevestnik, και μια μεγάλη τορπίλη, τον «Ποσειδώνα», τα οποία είναι οπλικά συστήματα με πυρηνική ικανότητα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο Πούτιν έχει αποφύγει να δοκιμάσει πυρηνικά όπλα ή να πραγματοποιήσει πυρηνική έκρηξη.

«Αν αναφέρεται στις δοκιμές Burevestnik, τότε αυτές δεν είναι πυρηνικές δοκιμές», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Απολύτως όχι. Όλες οι χώρες αναπτύσσουν τα αμυντικά τους συστήματα, αλλά αυτό δεν είναι πυρηνική δοκιμή».

«Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη δήλωση του Προέδρου Πούτιν, η οποία έχει επαναληφθεί πολλές φορές: Αν κάποιος παρεκκλίνει από το μορατόριουμ, η Ρωσία θα ενεργήσει αναλόγως», πρόσθεσε.

Ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει εντολή στο «Υπουργείο Πολέμου» να διεξάγει τις δοκιμές, το Υπουργείο Ενέργειας είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τις πυρηνικές δοκιμές.

Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ συζήτησε τη διεξαγωγή πυρηνικής δοκιμαστικής έκρηξης το 2020, και ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε τότε στην εφημερίδα The Washington Post ότι η επίδειξη της δυνατότητας των Ηνωμένων Πολιτειών να διεξάγουν μια δοκιμή θα ήταν ένα χρήσιμο διαπραγματευτικό εργαλείο με το Πεκίνο και τη Μόσχα.

Ωστόσο, μια τέτοια κλιμάκωση θα μπορούσε να υπονομεύσει τις πρόσφατες κινήσεις του Τραμπ να εδραιώσει τη θέση του ως «πρόεδρος της ειρήνης», καθώς διεκδικεί το Νόμπελ Ειρήνης , και να κατευνάσει τις εντάσεις με τον κύριο γεωπολιτικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Πιστεύω ότι η αποκλιμάκωση - η αποπυρηνικοποίηση - θα ήταν κάτι εξαιρετικό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One. «Συζητάμε ήδη με τη Ρωσία για αυτό το θέμα, και η Κίνα θα προστεθεί σε αυτό αν κάνουμε κάτι».

Η ανακοίνωση του Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές προκάλεσε ανησυχία στους ειδικούς στον τομέα του ελέγχου των όπλων, οι οποίοι δήλωσαν ότι ήταν περιττή και θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανέναν τεχνικό, στρατιωτικό ή πολιτικό λόγο να επαναλάβουν τις δοκιμές πυρηνικών εκρηκτικών», δήλωσε ο Ντάριλ Κίμπαλ, εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Ελέγχου Όπλων.

Ο Κίμπαλ πρόσθεσε ότι η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας, η ομοσπονδιακή υπηρεσία που επιβλέπει τις δοκιμές, δεν ήταν εξοπλισμένη για να επανεκκινήσει αμέσως τις δοκιμές και ότι «θα χρειαζόταν τουλάχιστον 36 μήνες για να επαναλάβει τις περιορισμένες πυρηνικές δοκιμές υπόγεια στο πρώην πεδίο δοκιμών στη Νεβάδα». Η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων της υπηρεσίας τέθηκε σε προσωρινή άδεια λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, σε αντίθεση με προηγούμενες διακοπές χρηματοδότησης της κυβέρνησης, όταν αυτοί οι εργαζόμενοι θεωρούνταν απαραίτητοι για τις κυβερνητικές λειτουργίες.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν τα περισσότερα πυρηνικά όπλα στον κόσμο - αλλά έχει δίκιο;

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων – για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια – ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Στην πραγματικότητα, έτσι ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την ανάρτησή του στο TruthSocial πριν από μια συνάντηση με τον ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα.

Ήγειρε άμεσα ερωτήματα σχετικά με το οπλοστάσιο των ΗΠΑ και την εγκυρότητα των επιθετικών του λόγων.

Η βρετανική εφημερίδα Metro έλεγξε τον ισχυρισμό – και ενώ η υπερδύναμη διαθέτει εκατοντάδες πυρηνικά όπλα, δεν βρίσκεται στην κορυφή της πυρηνικής τροφικής αλυσίδας.

Συλλογικά, οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατέχουν περίπου το 90% όλων των πυρηνικών κεφαλών.

Βόρεια Κορέα

Αριθμός εκτιμώμενων πυρηνικών κεφαλών: 50

Υπάρχουν εννέα χώρες στον κόσμο που έχουν δηλώσει επίσημα ότι διαθέτουν πυρηνικό οπλισμό.

Η Κίνα, η Ινδία, η Βόρεια Κορέα, το Πακιστάν και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και πιθανώς η Ρωσία, εκτιμάται ότι αυξάνουν τα αποθέματά τους, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.

Εικάζεται ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 50 κεφαλές, αλλά το υλικό για να τις διπλασιάσει, αν το επιθυμεί.

Ισραήλ

Αριθμός εκτιμώμενων κεφαλών: 90

Εκτιμάται ότι το Ισραήλ είναι ικανό να παραδώσει πυρηνικές βόμβες από αέρος, με πυραύλους κρουζ που εκτοξεύονται από υποβρύχια και μέσω της γραμμής βαλλιστικών πυραύλων της Ιεριχούς (που έχουν ενδιάμεση έως διηπειρωτική εμβέλεια).

Το Ισραήλ κατέχει πυρηνικά όπλα από τη δεκαετία του 1960, αλλά δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει επίσημα την ύπαρξη του πυρηνικού του προγράμματος, τηρώντας μια πολιτική πυρηνικού απορρήτου.

Ως εκ τούτου, η πραγματική κλίμακα του πυρηνικού του προγράμματος είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.

Ινδία

Αριθμός εκτιμώμενων κεφαλών: 180

Με το απόθεμα πυρηνικών όπλων τους στο μεγαλύτερο σημείο που έχει υπάρξει ποτέ, τα προγράμματα της Ινδίας δεν έχουν σχεδιαστεί για να τους βοηθήσουν να πολεμήσουν έθνη από την άλλη άκρη του κόσμου, όπως πολλές άλλες χώρες σε αυτήν τη λίστα.

Έχουν συσσωρεύσει πυρηνικά όπλα ως μέσο για να αμυνθούν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με γειτονικές χώρες όπως το Πακιστάν και η Κίνα.

Πακιστάν

Αριθμός εκτιμώμενων κεφαλών: 170

Με παρόμοια πυρηνική ικανότητα με τη γειτονική και αντίπαλη Ινδία, το Πακιστάν θεωρεί τα πυρηνικά όπλα απαραίτητα για τη διατήρηση της εθνικής ασφάλειας, κυρίως για να αντισταθμίσει τη στρατιωτική ισχύ της Ινδίας.

Μετά τον πόλεμο με την Ινδία το 1971, το Πακιστάν έκανε μεγάλα βήματα προς την παραγωγή εμπλουτισμού ουρανίου και πλουτωνίου για χρήση σε όπλα.

Αυτό σηματοδότησε την αρχή της ιστορίας των πυρηνικών όπλων του Πακιστάν.

Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός εκτιμώμενων κεφαλών: 225

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τον πέμπτο υψηλότερο αριθμό πυρηνικών κεφαλών από όλα τα 195 έθνη στη γη - αν και, όπως είπαμε, μόνο εννέα έχουν επίσημα δηλωθεί ότι έχουν καθόλου.

Η Ναυτική Βάση Κλάιντ στη δυτική Σκωτία φιλοξενεί το πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τα υποβρύχια από τα οποία θα εκτοξευθούν βλήματα έχουν βάση το Φάσλεϊν.

Γαλλία

Αριθμός εκτιμώμενων κεφαλών: 290

Η Γαλλία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πηγή αποθήκευσης όπλων μαζικής καταστροφής στον πλανήτη.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένα φιλικό έθνος που εμπλέκεται σε πολύ λίγες διαμάχες ή πιθανούς πολέμους, οι Γάλλοι διαθέτουν 290 πυρηνικές κεφαλές - όλες εκ των οποίων έχουν αναπτυχθεί και είναι έτοιμες για πυροδότηση.

Η Γαλλία, ωστόσο, έχει μειώσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο κατά 50% από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Κίνα

Αριθμός εκτιμώμενων κεφαλών: 600

Δεν θα αποτελέσει έκπληξη για κανέναν η ανακάλυψη της ταυτότητας των τριών κορυφαίων σε αυτήν τη λίστα. Ωστόσο, η σειρά κατάταξης και οι συγκεκριμένοι αριθμοί μπορεί να εκπλήξουν ορισμένους.

Στην τρίτη θέση, με 600 κεφαλές, βρίσκεται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Το Πεντάγωνο έχει δηλώσει ότι αναμένει ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί σε 1.000 κεφαλές έως το 2030.

ΗΠΑ

Αριθμός εκτιμώμενων κεφαλών: 3.700

Μπροστά από την Κίνα, με κάποια διαφορά, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με περίπου 3.700 πυρηνικά όπλα, δεν απέχουν πολύ από την πρώτη θέση σε αυτή τη ζοφερή αντίστροφη μέτρηση.

Περίπου 1.477 έχουν αποσυρθεί.

Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν πολλές πυρηνικές κεφαλές, αλλά στο αποκορύφωμά τους το 1967, οι ΗΠΑ είχαν πάνω από 32.000 κεφαλές στο εκτεταμένο οπλοστάσιό τους.

Ρωσία

Αριθμός εκτιμώμενων πυρηνικών κεφαλών: 4.309

Η χώρα που έχει κατασκευάσει και αποθηκεύσει τον μεγαλύτερο αριθμό πυρηνικών όπλων είναι, όπως ήταν αναμενόμενο, η Ρωσία.

Ιστορικά, η Ρωσία πάντα θεωρούσε τα πυρηνικά όπλα ως την τελική απειλή της και επιδίωκε να διατηρήσει ένα οπλοστάσιο συγκρίσιμο - ή ανώτερο - με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έως και 1.150 έχουν αποσυρθεί.

Ιράν

Το Ιράν είναι διαφανές σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά επιμένει ότι δεν έχει αναπτύξει κεφαλές και δεν σχεδιάζει να το κάνει.

Από τότε όμως που οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από μια ιστορική συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων το 2018 υπό τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν έχει αυξήσει την παραγωγή σχάσιμου υλικού τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, πιθανότατα θα είναι σε θέση να παράγει το απαραίτητο εμπλουτισμένο ουράνιο σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Πιστεύεται τώρα ότι η Τεχεράνη έχει συσσωρεύσει αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για να κατασκευάσει αρκετές πυρηνικές βόμβες, αλλά θα δυσκολευτεί να τις εκτοξεύσει λόγω έλλειψης ICBM και θα αναγκαστεί να τις ρίξει από ένα αεροπλάνο με τρόπο παρόμοιο με τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα το 1945.

Πληροφορίες από washingtonpost, metro

