Αυτός είναι ο «Ποσειδώνας», η ρωσική πυρηνική τορπίλη ικανή να εξαπολύσει «ραδιενεργά τσουνάμι»

Οι δοκιμές δύο τρομακτικών όπλων από τη Ρωσία ζωντανεύουν τους φόβους για νέα περίοδο πυρηνικής απειλής στον κόσμο - Οι ΗΠΑ ξεσκονίζουν μετά από τρεις δεκαετίες το δικό τους πυρηνικό οπλοστάσιο

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο εφιάλτης των πυρηνικών επιστρέφει και όλα δείχνουν πως καμία πλευρά δεν έχει διάθεση υπαναχώρησης.

Ρωσία και ΗΠΑ, «ξεσκονίζουν» τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους, βάζοντας τέλος στην πυρηνική ανακωχή των προηγούμενων δεκαετιών, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Τραμπ καταλήγουν σε αδιέξοδο, ενώ η «παγωμένη» συμφωνία για το πλουτώνιο μεταξύ των δύο χωρών ακυρώνεται.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού UVB-76, γνωστός και ως «Ραδιοφωνικός Σταθμός της Κρίσης». Πρόκειται για έναν στρατιωτικό ραδιοφωνικός σταθμός που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970, εκπέμπει κυρίως ένα σύντομο σήμα βουητού, γι' αυτό και μερικές φορές αναφέρεται ως "Buzzer".

Στο κανάλι του Telegram, το UVB-76 Logs, το οποίο παρακολουθεί τη δραστηριότητα ακούστηκε η λέξη «Tormobrain».

Η αρχή έγινε από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος την τελευταία εβδομάδα δοκίμασε δύο πυρηνικά υπερόπλα, τον πύραλο κρουζ Burevestnik και την υποβρύχια τορπίλη Poseidon.

Η απάντηση ήταν άμεση από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπτ, ο οποίο διέταξε το το Πεντάγωνο να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων στο ίδιο επίπεδο με την Κίνα και τη Ρωσία. Η τελευταία πλήρη δοκιμή πυρηνικών όπλων από τις ΗΠΑ έγινε το 1992.

Η αναφορά του Τραμπ στο «σε ισότιμη βάση» άφησε ασαφές τι είδους δοκιμές όπλων θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ή αν αναφερόταν σε επιδείξεις ισχύος παρόμοιες με εκείνες που πραγματοποίησε πρόσφατα η Ρωσία.

Η πυρηνική τορπίλη Ποσειδων

Χθες Τετάρτη, ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσετην επιτυχή δοκιμή του Poseidon, ενός μη επανδρωμένου πυρηνικού υποβρύχιου drone που αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο επίφοβα όπλα στο οπλοστάσιο της Ρωσίας για την ικανότητά του να δημιουργεί ραδιενεργά τσουνάμι στις εχθρικές ακτές.

Η ανακοίνωση έγινε μόλις τρεις ημέρες μετά τη δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik.

Ένα πρωτόγνωρο όπλο

Ο Πούτιν περιέγραψε το Poseidon ως ένα ασταμάτητο σύστημα του οποίου η ισχύς ξεπερνά ακόμη και τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, τον πιο προηγμένο της Ρωσίας. «Επιπλέον, η ταχύτητα και το βάθος αυτού του μη επανδρωμένου οχήματος είναι απαράμιλλα στον κόσμο και είναι απίθανο να αναπτυχθεί στο εγγύς μέλλον και δεν υπάρχουν μέθοδοι αναχαίτισης», είπε.

Σύμφωνα με πηγή από το ρωσικό στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο TASS, το όπλο μπορεί να λειτουργήσει σε βάθη άνω του ενός χιλιομέτρου και να φτάσει ταχύτητες έως και 70 κόμβους. Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι το drone, που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 2018, μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή έως και δύο μεγατόνων.

Προδιαγραφές

Πήρε το όνομά του από τον αρχαίο Έλληνα θεό της θάλασσας, το Poseidon είναι ουσιαστικά ένα υβρίδιο μεταξύ τορπίλης και drone. Με μήκος περίπου 24 μέτρα και διάμετρο δύο μέτρα, είναι η μεγαλύτερη τορπίλη που αναπτύχθηκε ποτέ, περίπου διπλάσιο από το μέγεθος των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από υποβρύχια και τριάντα φορές το μέγεθος μιας συμβατικής βαριάς τορπίλης.

Το σύστημα έχει εμβέλεια άνω των 10.000 χιλιομέτρων και δεν βασίζεται σε δορυφόρους για πλοήγηση, αλλά χρησιμοποιεί ένα αυτόνομο εσωτερικό σύστημα. Αυτό το καθιστά ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμο ενώ πλοηγείται αθόρυβα σε μεγάλο βάθος και στη συνέχεια επιταχύνει όταν πλησιάζει τον στόχο του.

«Ραδιενεργό τσουνάμι»

Στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι το Poseidon είναι ικανό να καταστρέψει παράκτιες περιοχές πυροδοτώντας την πυρηνική του κεφαλή κοντά στην ακτή, δημιουργώντας γιγάντια κύματα αναμεμειγμένα με ραδιενεργό υλικό. Το 2020, ο Christopher A. Ford, πρώην βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ασφάλεια και τη Μη Διάδοση, προειδοποίησε ότι η τορπίλη μπορεί να «πλημμυρίσει τις παράκτιες πόλεις της Αμερικής με ραδιενεργά τσουνάμι».

Το όπλο θεωρείται κυρίως ως μέρος της ρωσικής πυρηνικής αποτροπής, ενεργώντας ως όπλο δεύτερου χτυπήματος εναντίον παράκτιων πληθυσμιακών κέντρων. Η ικανότητά του να περνά κυριολεκτικά κάτω από πυραυλικές άμυνες το καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη απειλή για την αντιμετώπισή του.

Ανάπτυξη και εγκατάσταση

Ο Πούτιν παρουσίασε για πρώτη φορά τον Ποσειδώνα σε ομιλία του το 2018. Στη συνέχεια, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κυκλοφόρησε κινούμενα βίντεο που δείχνουν τορπίλες που εκτοξεύονται από υποβρύχια να χτυπούν στόχους στη θάλασσα και στην ακτή, αν και τα μόνα γνωστά πραγματικά βίντεο είναι αρχειακό υλικό από το 2018 και το 2019 των οποίων η ημερομηνία και η τοποθεσία είναι ασαφείς.

Το όπλο θα μεταφέρεται από δύο υποβρύχια: το Belgorod, ένα τροποποιημένο σκάφος κλάσης OSCAR-II, και το Khabarovsk, που κατασκευάστηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο αντιναύαρχος Nils Andreas Stensønes, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Νορβηγίας, επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία του θεωρεί ότι το Poseidon είναι «μέρος του νέου τύπου πυρηνικών αποτρεπτικών όπλων» και ότι το όπλο είναι «πολύ πραγματικό».

