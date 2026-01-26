Αποκάλυψη WSJ: Κινέζος στρατηγός διέρρεε πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ

Ο ανώτερος στρατηγός της Κίνας κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας στις ΗΠΑ και για αποδοχή δωροδοκιών για επίσημες πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η ενημέρωση -στην οποία παρευρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου μερικοί από τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς του στρατού- πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Κίνας προβεί στην συγκλονιστική ανακοίνωση-βόμβα για έρευνα σε βάρος του Στρατηγού Zανγκ Γιουχία, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ο πιο έμπιστος στρατιωτικός σύμμαχος του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Η δήλωση αυτή έδωσε λίγες λεπτομέρειες πέρα ​​από μια έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

Ωστόσο, άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ενημέρωση δήλωσαν ότι ο Ζανγκ βρίσκεται υπό έρευνα επειδή φέρεται να σχημάτισε πολιτικές κλίκες, μια φράση που περιγράφει τις προσπάθειες οικοδόμησης δικτύων επιρροής που υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος, και για κατάχρηση εξουσίας εντός του ανώτατου οργάνου λήψης στρατιωτικών αποφάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστού ως Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης την εποπτεία του σε μια ισχυρή υπηρεσία υπεύθυνη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Πληροφορίες λένε ότι ο Ζανγκ φέρεται να δέχθηκε τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για επίσημες προαγωγές σε αυτό το σύστημα προμηθειών μεγάλου προϋπολογισμού. Ο πιο σοκαριστικός ισχυρισμός που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης κεκλεισμένων των θυρών, ήταν ότι ο Ζανγκ είχε διαρρεύσει βασικά τεχνικά δεδομένα σχετικά με τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ.

Ορισμένα στοιχεία εναντίον του προήλθαν από τον Gu Jun, τον πρώην γενικό διευθυντή της China National Nuclear Corp, μιας κρατικής εταιρείας που επιβλέπει όλες τις πτυχές των πολιτικών και στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων της Κίνας. Το Πεκίνο ανακοίνωσε έρευνα σε βάρος του Jun την περασμένη Δευτέρα για ύποπτες σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Σαββάτου, οι αρχές αποκάλυψαν ότι η έρευνα για τον Gu έχει συνδέσει τον Zhang με παραβίαση ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα της Κίνας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση δεν αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οργάνωση της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής της Κίνας

Εκκαθαρίσεις στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή της Κίνας WSJ

Σε δήλωσή του στην Wall Street Journal, ο Λιου Πενγκιού , εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η απόφαση του κόμματος να διερευνήσει τον Ζανγκ υπογραμμίζει ότι η ηγεσία διατηρεί «μια προσέγγιση πλήρους κάλυψης και μηδενικής ανοχής στην καταπολέμηση της διαφθοράς». Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η τελευταία καταστολή της διαφθοράς και της απιστίας στις ένοπλες δυνάμεις από τον Σι σηματοδοτεί την πιο επιθετική αποδόμηση της στρατιωτικής ηγεσίας της Κίνας από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ.

Όπως και ο Σι, έτσι και ο Ζανγκ, μέλος του επίλεκτου Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, είναι ένας από τους «πρίγκιπες» της Κίνας, όπως είναι γνωστοί οι απόγονοι των πρεσβυτέρων της επανάστασης και των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του κόμματος. Ο πατέρας του πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του Σι κατά τη διάρκεια του κινεζικού εμφυλίου πολέμου που οδήγησε στην κατάληψη της εξουσίας από τις κομμουνιστικές δυνάμεις του Μάο το 1949, και οι δύο άνδρες αργότερα ανήλθαν σε ανώτερες θέσεις.

«Αυτή η κίνηση είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία του κινεζικού στρατού και αντιπροσωπεύει την ολοκληρωτική εξόντωση της ανώτατης διοίκησης», δήλωσε ο Κρίστοφερ Τζόνσον , επικεφαλής της China Strategies Group, μιας εταιρείας συμβούλων πολιτικού κινδύνου. Η εσωτερική ενημέρωση του Σαββάτου συνέδεσε επίσης την πτώση του Ζανγκ με την προαγωγή του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού . Ο Ζανγκ φέρεται να βοήθησε στην ανύψωση του Λι με αντάλλαγμα μεγάλες δωροδοκίες, ανέφεραν οι πηγές.

Η πτώση του Λι ξεκίνησε το 2023, όταν εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή και αργότερα απομακρύνθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας. Το κόμμα τον απέλυσε τον επόμενο χρόνο για διαφθορά.

Οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει κινητές συσκευές από αξιωματικούς που ανήλθαν στις βαθμίδες με τον Ζανγκ και τον στρατηγό Λιού Ζενλί , αρχηγό του Κοινού Επιτελείου, εναντίον του οποίου ανακοινώθηκε έρευνα επίσης το Σάββατο, ανέφεραν πηγές, καθώς χιλιάδες αξιωματικοί που έχουν δεσμούς με τους άνδρες γίνονται πιθανοί στόχοι.

Η πτώση των Ζανγκ και Λιού διευρύνει την πολυετή προσπάθεια του Σι να απομακρύνει αξιωματούχους που θεωρούνται διεφθαρμένοι και πολιτικά αναξιόπιστοι.

Αναλυτές λένε ότι η αδιαφάνεια του πολιτικού συστήματος της Κίνας καθιστά δύσκολο να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα του Σι για την εκκαθάριση ενός μακροχρόνιου συμμάχου στον κινεζικό στρατό, γνωστού ως Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού ή PLA. Οι εσωτερικές εξηγήσεις που δόθηκαν στην κομματική ελίτ -όπως αυτές στην ενημέρωση του Σαββάτου- δεν αντικατοπτρίζουν πάντα το πλήρες ή πραγματικό κίνητρο πίσω από τις αποφάσεις του Σι.

Το κόμμα έχει τονίσει ότι ο Σι, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κεντρικής Επιτροπής (CMC), έχει την απόλυτη εξουσία επί του στρατού και αντιπροσωπεύει τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του κόμματος. Επομένως, η επισήμανση μιας τέτοιας παραβίασης υποδηλώνει ότι ο Ζανγκ ήταν εκτός γραμμής με την αλυσίδα διοίκησης του Σι, λένβε οι αναλυτές.

Αποκεφαλίζοντας τη διοικητική δομή, ο Σι δείχνει ότι η αχαλίνωτη διαφθορά, τα εδραιωμένα δίκτυα πατρωνίας και η διαρροή κρατικών μυστικών αποτελούν υπαρξιακές απειλές για τον στόχο του να αποκτήσει τον έλεγχο της Ταϊβάν, του δημοκρατικά αυτοδιοικούμενου νησιού που το Πεκίνο διεκδικεί ως έδαφός του.

O Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ΑΡ

Από το καλοκαίρι του 2023, το κόμμα έχει απομακρύνει κορυφαίους αξιωματικούς από τον κινεζικό στρατό, την αεροπορία, το ναυτικό, τη δύναμη στρατηγικών πυραύλων και την παραστρατιωτική αστυνομία, καθώς και από μεγάλες διοικήσεις επιχειρήσεων -συμπεριλαμβανομένης αυτής που επικεντρώνεται στην Ταϊβάν. Περισσότεροι από 50 ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας έχουν τεθεί υπό έρευνα ή έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους τα τελευταία 2,5 χρόνια, σύμφωνα με επίσημες αποκαλύψεις που εξέτασε η WSJ.

Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή είχε έξι επαγγελματίες στρατιωτικούς όταν ξεκίνησε η τρέχουσα θητεία της το 2022. Τώρα έχει μόνο έναν εν ενεργεία ένστολο αξιωματικό, τον Στρατηγό Zανγκ Σενγκμίν , ο οποίος προήχθη σε αντιπρόεδρο μόλις τον Οκτώβριο μετά την εκκαθάριση ενός άλλου στρατηγού που κατείχε αυτόν τον ρόλο. Έχει υπηρετήσει ως πολιτικός αξιωματικός και επιθεωρητής πειθαρχίας για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, υπεύθυνος για την επιβολή της πίστης και την ενίσχυση του ηθικού.

«Δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της εποπτείας οποιουδήποτε μεγάλου και εξελιγμένου στρατιωτικού οργανισμού, αυτό το κενό στην κορυφή είναι αβάσιμο», δήλωσε ο Τέιλορ Φράβελ διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών Ασφαλείας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Πρόσθεσε ότι «αναγκαστικά θα έχει αντίκτυπο στην τρέχουσα ετοιμότητα του PLA να αναλάβει μεγάλες, πολύπλοκες στρατιωτικές επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα».